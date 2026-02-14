ETV Bharat / state

17 फरवरी से शुरू होंगी CBSE बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड ने समय पालन और यात्रा प्रबंधन पर दिया जोर

CBSE बोर्ड परीक्षाएं
CBSE बोर्ड परीक्षाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 14, 2026 at 1:10 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एडवाइजरी जारी की है. बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026, मंगलवार से शुरू होंगी. इस वर्ष भारत सहित 26 देशों के कुल 46 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा सत्र को लेकर बोर्ड ने समय पालन और यात्रा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया है.

सुबह 10:30 बजे शुरू होगी परीक्षा, 10 बजे तक प्रवेश अनिवार्य
सीबीएसई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बोर्ड परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी. हालांकि छात्रों को सुबह 10 बजे तक हर हाल में परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा. 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को रिपोर्टिंग समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अंतिम समय की जल्दबाजी से बचना चाहिए. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना छात्रों की जिम्मेदारी होगी.

ट्रैफिक और विशेष कार्यक्रमों के चलते हो सकती है देरी
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम, उच्च स्तरीय बैठकें और अन्य आयोजन निर्धारित हैं. ऐसे में ट्रैफिक डायवर्जन, जाम और मार्ग परिवर्तन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वह स्थानीय ट्रैफिक, मौसम और दूरी का आकलन करते हुए पहले से योजना बनाएं.

परीक्षा केंद्र का पहले करें निरीक्षण

सीबीएसई ने छात्रों को सुझाव दिया है कि वह परीक्षा से पहले अपने केंद्र का एक बार दौरा अवश्य कर लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने. यात्रा की पहले योजना बनाना, समय का सही आकलन करना और वैकल्पिक मार्ग की जानकारी रखना फायदेमंद रहेगा.

स्कूलों से भी सहयोग की अपील
बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों से अनुरोध किया है कि वह छात्रों और अभिभावकों को समय प्रबंधन और दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी दें. सीबीएसई ने कहा कि इस एडवाइजरी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्र बिना किसी तनाव और व्यवधान के समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें और शांतिपूर्ण वातावरण में अपनी परीक्षा दे सकें.

