ETV Bharat / state

उत्तराखंड में CBSE बोर्ड एग्जाम शुरू, पहले दिन गणित का पेपर, ऊधम सिंह नगर में छात्रों में दिखा उत्साह

रुद्रपुर: आज मंगलवार 17 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 (CBSE board exam 2026) शुरू हो गए हैं. CBSE बोर्ड परीक्षाओं (Central Board of Secondary Education) में उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र से 41,000 से अधिक छात्र-छात्राएं 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. ये बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल तक चलेंगी.

उधम सिंह नगर में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू: उधम सिंह नगर जिले में भी सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं. पहले दिन हाईस्कूल के छात्रों का गणित का पेपर है. परीक्षा केंद्रों पर छात्रों में उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला. पहले दिन सुबह साढ़े 10 बजे से हाईस्कूल के विद्यार्थियों का गणित विषय का प्रश्नपत्र आयोजित किया गया. परीक्षा को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला.

उत्तराखंड में CBSE बोर्ड एग्जाम शुरू (Video- ETV Bharat)

परीक्षा को लेकर छात्र-छात्राओं में दिखा उत्साह: परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही छात्र-छात्राओं की भीड़ दिखाई दी. अभिभावक भी बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए केंद्रों तक पहुंचे. परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों का कहना था कि शुरुआत में उन्हें परीक्षा को लेकर घबराहट थी, लेकिन सालभर की तैयारी के बाद अब वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. छात्रों ने कहा कि उन्होंने पूरे वर्ष मेहनत से पढ़ाई की है और अब वे अपना 100 प्रतिशत देने के लिए तैयार हैं.