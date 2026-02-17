उत्तराखंड में CBSE बोर्ड एग्जाम शुरू, पहले दिन गणित का पेपर, ऊधम सिंह नगर में छात्रों में दिखा उत्साह
17 फरवरी से शुरू हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल तक चलेंगी, नकल रोकने के लिए विशेष सचल दल बनाए गए हैं
February 17, 2026
रुद्रपुर: आज मंगलवार 17 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 (CBSE board exam 2026) शुरू हो गए हैं. CBSE बोर्ड परीक्षाओं (Central Board of Secondary Education) में उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र से 41,000 से अधिक छात्र-छात्राएं 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. ये बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल तक चलेंगी.
उधम सिंह नगर में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू: उधम सिंह नगर जिले में भी सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं. पहले दिन हाईस्कूल के छात्रों का गणित का पेपर है. परीक्षा केंद्रों पर छात्रों में उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला. पहले दिन सुबह साढ़े 10 बजे से हाईस्कूल के विद्यार्थियों का गणित विषय का प्रश्नपत्र आयोजित किया गया. परीक्षा को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला.
परीक्षा को लेकर छात्र-छात्राओं में दिखा उत्साह: परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही छात्र-छात्राओं की भीड़ दिखाई दी. अभिभावक भी बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए केंद्रों तक पहुंचे. परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों का कहना था कि शुरुआत में उन्हें परीक्षा को लेकर घबराहट थी, लेकिन सालभर की तैयारी के बाद अब वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. छात्रों ने कहा कि उन्होंने पूरे वर्ष मेहनत से पढ़ाई की है और अब वे अपना 100 प्रतिशत देने के लिए तैयार हैं.
परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम: कई विद्यार्थियों ने कहा कि गणित का पेपर अपेक्षा के अनुरूप रहा तो और वे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं. जिले में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 106 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. हाईस्कूल में लगभग 21,362 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं, जबकि इंटरमीडिएट में करीब 18,562 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं. परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
नकल रोकने के लिए विशेष सचल दल: मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत ने बताया कि-
परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. नकल रोकने के लिए विशेष सचल दल गठित किया गया है, जो विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण करेगा. इसके अलावा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और पर्याप्त पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है.
-केएस रावत, मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर-
प्रशासन का कहना है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न हो सकें.
