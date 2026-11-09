10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले क्या पढ़ें और क्या छोड़ें? नोट करिए 2 महीने की चेकलिस्ट
CBSE Board Exam Preparation Tips: दिवाली-छठ की छुट्टियों के दौरान 10वीं-12वीं के छात्रों को किस तरह एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, एक्सपर्ट से जानें. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 9, 2026 at 5:18 PM IST
पटना: बिहार में दीपावली और छठ के दौरान घरों में उत्सव का माहौल रहता है. बाजारों की रौनक, घरों की साफ-सफाई, पूजा की तैयारियां और परिवार के साथ त्योहार मनाने में लोगों का काफी समय गुजरता है. इस दौरान स्कूलों में भी छुट्टियां रहती हैं और बच्चों को पढ़ाई से कुछ समय का ब्रेक मिल जाता है. हालांकि, इस बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है. परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में त्योहार मनाने के साथ पढ़ाई का संतुलन बनाए रखना विद्यार्थियों के सामने बड़ी चुनौती है.
बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें?
ऐसे में सवाल ये है कि क्या बोर्ड परीक्षार्थियों को त्योहार के दौरान पढ़ाई पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए या फिर अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए? आखिर छुट्टियों के दौरान ऐसा कौन सा रूटीन अपनाएं, जिससे त्योहार का आनंद भी मिल सके और परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित न हो? दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए? इन तमाम सवालों पर पटना के बोरिंग रोड स्थित विद्यालय बाल्डविन सोफिया की प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.
त्योहार मनाएं, लेकिन पढ़ाई की लय न टूटने दें
प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर का कहना है कि दीपावली और छठ दोनों ही बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण पर्व हैं. खासकर छठ महापर्व लोगों की आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है. ऐसे में बच्चों को त्योहार मनाने से रोकना या उन्हें पूरी तरह पढ़ाई में लगाए रखना उचित नहीं है. विद्यार्थियों को परिवार के साथ त्योहार की तैयारियों में शामिल होना चाहिए, लेकिन बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई के लिए भी समय निकालना जरूरी है.
उन्होंने बताया कि दीपावली हो या चार दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व, इन त्योहारों की ज्यादातर तैयारियां दिन के समय होती हैं. इसलिए विद्यार्थियों को अपनी दिनचर्या इस तरह निर्धारित करनी चाहिए कि सुबह और शाम का कुछ समय पढ़ाई के लिए सुरक्षित रहे. सुबह कम से कम दो घंटे और शाम में दो घंटे पढ़ाई जरूर करनी चाहिए. इस तरह विद्यार्थी त्योहार की तैयारियों और पढ़ाई दोनों के बीच संतुलन बना सकते हैं.
"लाइफ में ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, वो सबसे पहला आयरन गेट होता है बच्चो को क्रॉस करना क्लास टेंथ के लिए और क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को तो पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे देने है. बच्चों को अपनी रुटीन ऐसी बनानी होगी कि वो फेस्टिवल भी एंजॉय कर लें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लें. बेटर होगा कि अर्ली मॉर्निंग उठकर सिर्फ 2 घंटे अपनी पढ़ाई को दें और हां लिखकर उसे रिवाइज जरूर करें."- अल्पना दफ्तुआर, प्राचार्या, बाल्डविन सोफिया, पटना
सुबह पढ़ें, लिखकर करें रिवीजन
अल्पना दफ्तुआर ने कहा कि बच्चों के लिए सिर्फ किताब खोलकर पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है. विद्यार्थियों को जो भी टॉपिक पढ़ना है, उसे लिखने की आदत डालनी चाहिए. सुबह जिस विषय या अध्याय का रिवीजन करें, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों को कॉपी में लिखें. इससे पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं और परीक्षा में उत्तर लिखने का अभ्यास भी होता है.
उन्होंने कहा कि सुबह पढ़े गए विषयों को रात में सोने से पहले एक बार फिर जरूर दोहराएं. दिनभर भले ही विद्यार्थी दीपावली या छठ की तैयारियों में व्यस्त रहें, लेकिन सुबह और शाम के चार घंटे पढ़ाई के लिए निर्धारित होने चाहिए. इससे पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी और त्योहार समाप्त होने के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करने में परेशानी नहीं होगी.
अल्पना दफ्तुआर का कहना है कि अगर विद्यार्थी फेस्टिव सीजन में पूरी तरह पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनकी पढ़ाई की लय टूट जाती है. इसके बाद जब वे दोबारा किताबें खोलते हैं तो पहले पढ़े हुए विषय और टॉपिक भी नए लगने लगते हैं. ऐसे में दोबारा उसी विषय को समझने और याद करने में अतिरिक्त समय खर्च होता है. इसलिए त्योहार के दौरान भी पढ़ाई का छोटा लेकिन नियमित रूटीन बनाए रखना जरूरी है.
छठ के बाद बदलें पढ़ाई की रणनीति
प्राचार्या ने बताया कि त्योहारों के दौरान विद्यार्थियों को मुख्य रूप से पहले से पढ़े हुए सिलेबस का रिवीजन करना चाहिए. इस समय नए अध्यायों को शुरू करने की बजाय अब तक पढ़े गए टॉपिक को मजबूत करना ज्यादा फायदेमंद होगा. दीपावली और छठ समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को अपनी तैयारी के लिए अलग रणनीति बनानी चाहिए.
छठ के बाद नियमित पढ़ाई के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक यानी पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करने की आदत डालनी चाहिए. इससे विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्नों के स्वरूप, सवालों के स्तर और उत्तर लिखने के तरीके का अंदाजा मिलेगा. नवंबर महीने के अंत तक सिलेबस पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए. इसके बाद दिसंबर और जनवरी में प्री-बोर्ड परीक्षाओं के साथ रिवीजन और प्रश्नपत्रों के अभ्यास पर विशेष ध्यान देना चाहिए.
दसवीं के बच्चे ऐसे करें तैयारी
इस बार दसवीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह पहला अवसर होगा, जब उन्हें बोर्ड परीक्षा के निर्धारित पैटर्न के अनुसार परीक्षा देनी होगी. ऐसे में उनके मन में परीक्षा को लेकर उत्सुकता के साथ कुछ आशंकाएं भी हो सकती हैं. प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर ने कहा कि दसवीं के विद्यार्थियों को अभी से पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करना शुरू कर देना चाहिए.
इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का स्वरूप कैसा रहता है और निर्धारित समय में उत्तर कैसे लिखने हैं. पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करने से परीक्षा को लेकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
अल्पना दफ्तुआर ने बताया कि इस समय तक सामान्य तौर पर विद्यार्थियों का 80 से 90 प्रतिशत सिलेबस पूरा हो चुका होता है. ऐसे में जिन अध्यायों और टॉपिक की पढ़ाई हो चुकी है, उनमें से अगर किसी विषय का कोई प्रश्न या टॉपिक छूट रहा है तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए. जिन अध्यायों को अभी तक नहीं पढ़ा गया है, उन्हें लेकर अनावश्यक तनाव लेने की जरूरत नहीं है. त्योहार समाप्त होने के बाद उन अध्यायों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए.
इसके लिए विद्यार्थी अपने स्कूल के शिक्षकों की मदद भी लें. जिस टॉपिक को समझने में परेशानी हो रही है, उसके बारे में शिक्षक से सवाल पूछें और अपनी शंकाओं का समाधान करें. नवंबर के अंत तक पूरा सिलेबस समाप्त करने का लक्ष्य रखें, ताकि दिसंबर और जनवरी में रिवीजन तथा प्री-बोर्ड की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
बारहवीं के छात्रों के लिए समय बेहद महत्वपूर्ण
बारहवीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए प्राचार्या ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. उनका कहना है कि इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के पास अब तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है. ऐसे में उन्हें अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर और रणनीतिक होना होगा. खासकर उन विद्यार्थियों को अपनी तैयारी का आकलन करना चाहिए, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ बारहवीं की पढ़ाई भी कर रहे हैं.
अल्पना दफ्तुआर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में यह चलन बढ़ा है कि अभिभावक बच्चों को बारहवीं की पढ़ाई के दौरान ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा देते हैं. इंजीनियरिंग के लिए जेईई और मेडिकल के लिए नीट की तैयारी करते हुए कई विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते. इसका असर उनके बोर्ड परीक्षा के परिणाम पर पड़ता है.
वह कहती हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का अधिक जोर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने पर रहता है. वह सवालों के सही विकल्प तक पहुंचने का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन कई बार विषय की गहराई से समझने और लिखकर उत्तर देने का अभ्यास पीछे छूट जाता है. जबकि बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्नों का विस्तृत उत्तर लिखना होता है. किसी विषय का कॉन्सेप्ट पूरी तरह स्पष्ट नहीं होने और लिखने का अभ्यास कमजोर होने से अच्छे विद्यार्थी भी बोर्ड परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं ला पाते.
प्रतियोगी परीक्षा के साथ बोर्ड परीक्षा को न करें नजरअंदाज
प्राचार्या ने कहा कि शिक्षा बोर्ड और सरकार ने बारहवीं तक की शिक्षा को स्कूलिंग के दायरे में रखा है. इसके पीछे शिक्षा के स्तर और विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखकर सोच-समझकर व्यवस्था बनाई गई है. इसके बावजूद कई अभिभावक बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पूरी तरह लगा देते हैं. कुछ मामलों में तो विद्यार्थी नियमित स्कूलिंग से भी दूर हो जाते हैं.
उनका मानना है कि जिन विद्यार्थियों की मेधा बहुत अच्छी होती है, वे बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों में बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं. लेकिन ऐसे विद्यार्थियों की संख्या सीमित होती है. अधिकांश विद्यार्थी औसत स्तर के होते हैं. उनके लिए एक साथ दोनों तरह की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. कई बार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दबाव में उनके विषयों के कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाते और इसका नुकसान बोर्ड परीक्षा में उठाना पड़ता है.
अल्पना दफ्तुआर ने अभिभावकों को सलाह दी कि बच्चों को पहले बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर पर्याप्त ध्यान देने दें. बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं. अभिभावकों को भी यह समझना होगा कि बारहवीं के अंक सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम नहीं हैं, बल्कि भविष्य में मिलने वाले कई शैक्षणिक अवसरों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.
सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पर न करें फोकस
बारहवीं के विद्यार्थियों को लेकर अल्पना दफ्तुआर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही. उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का ज्यादातर समय फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमैटिक्स में गुजरता है. वहीं मेडिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर अधिक ध्यान देते हैं. इस वजह से हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और अन्य भाषा विषयों की तैयारी पीछे छूट जाती है.
बोर्ड परीक्षा के कुल परिणाम में इन विषयों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है. इन विषयों में अच्छी तैयारी करके विद्यार्थी बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं. कई बार मुख्य विषयों में अच्छी तैयारी के बावजूद भाषा और अन्य अनिवार्य विषयों में कमजोर प्रदर्शन के कारण कुल परिणाम प्रभावित हो जाता है.
अल्पना दफ्तुआर ने सलाह दी कि बारहवीं के विद्यार्थी अब अपने दैनिक रूटीन में सभी विषयों को शामिल करें. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमैटिक्स और बायोलॉजी के साथ हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और अन्य भाषा विषयों के लिए भी प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा जरूर निकालें. किसी एक विषय पर जरूरत से ज्यादा समय देने के बजाय सभी विषयों को संतुलित समय दें. जिस विषय में कमजोरी है, उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन इसके कारण दूसरे विषयों की तैयारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए.
रोज हल करें पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र
प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर ने कहा कि बारहवीं के विद्यार्थियों को अब सिर्फ पढ़ने की बजाय लिखकर अभ्यास करने पर अधिक जोर देना चाहिए. बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है और कई विषयों में उनके समाधान की प्रक्रिया भी स्पष्ट करनी पड़ती है. इसलिए विद्यार्थी जो भी टॉपिक पढ़ें, उससे जुड़े प्रश्नों को कॉपी में हल करने का अभ्यास करें. नवंबर महीने के अंत तक पूरा सिलेबस समाप्त करने का लक्ष्य रखें. इसके साथ ही प्रतिदिन एक या दो विषयों के पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करें.
उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र हल करते समय जिन टॉपिक में परेशानी हो रही है, उन्हें अलग से नोट कर लें. इसके बाद संबंधित अध्याय को दोबारा पढ़ें और अपनी शंकाओं को दूर करें. जनवरी तक ऐसे सभी कमजोर टॉपिक पर विशेष मेहनत कर लेनी चाहिए, जिनसे जुड़े सवाल हल करने में परेशानी आ रही है. नियमित रिवीजन और प्रश्नपत्रों के अभ्यास से विद्यार्थियों को अपनी तैयारी की कमियों का पता चलेगा और उन्हें समय रहते दूर करने का अवसर मिलेगा.
बोर्ड के अंक भविष्य के कई अवसरों के लिए महत्वपूर्ण
अल्पना दफ्तुआर ने कहा कि बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. इसे केवल एक वार्षिक परीक्षा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आगे उच्च शिक्षा और कई अन्य अवसरों में बोर्ड परीक्षा के अंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसलिए विद्यार्थियों को अभी से अपनी तैयारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए. बोर्ड परीक्षा बच्चों के लिए एक गेटवे के तौर पर होता है. भविष्य में कई अवसरों में बोर्ड परीक्षा के अंक बहुत ही अधिक मायने रखते हैं. इसलिए बोर्ड परीक्षा को गंभीरता से लेते हुए बच्चे तैयारी करें.
उन्होंने कहा कि फेस्टिव सीजन में बच्चों को त्योहार मनाने से नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उन्हें समय का सही प्रबंधन करना सिखाना चाहिए. सुबह दो घंटे और शाम दो घंटे की नियमित पढ़ाई, लिखकर रिवीजन, सभी विषयों को बराबर समय और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास बोर्ड परीक्षा की तैयारी को मजबूत बना सकता है. त्योहार भी अच्छे से मनाएं और पढ़ाई भी जारी रखें, ताकि दीपावली और छठ की खुशियों के बीच बोर्ड परीक्षा की तैयारी की निरंतरता बनी रहे.
कब है 10वीं-12वीं की परीक्षाएं?
सीबीएसई ने वर्ष 2027 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है. 10वीं की परीक्षा 16 फरवरी से 9 मार्च 2027 तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 16 फरवरी से 9 अप्रैल 2027 तक आयोजित होंगी.
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