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10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले क्या पढ़ें और क्या छोड़ें? नोट करिए 2 महीने की चेकलिस्ट

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारी के टिप्स ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में दीपावली और छठ के दौरान घरों में उत्सव का माहौल रहता है. बाजारों की रौनक, घरों की साफ-सफाई, पूजा की तैयारियां और परिवार के साथ त्योहार मनाने में लोगों का काफी समय गुजरता है. इस दौरान स्कूलों में भी छुट्टियां रहती हैं और बच्चों को पढ़ाई से कुछ समय का ब्रेक मिल जाता है. हालांकि, इस बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है. परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में त्योहार मनाने के साथ पढ़ाई का संतुलन बनाए रखना विद्यार्थियों के सामने बड़ी चुनौती है.

बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें?

ऐसे में सवाल ये है कि क्या बोर्ड परीक्षार्थियों को त्योहार के दौरान पढ़ाई पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए या फिर अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए? आखिर छुट्टियों के दौरान ऐसा कौन सा रूटीन अपनाएं, जिससे त्योहार का आनंद भी मिल सके और परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित न हो? दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए? इन तमाम सवालों पर पटना के बोरिंग रोड स्थित विद्यालय बाल्डविन सोफिया की प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.

पटना स्थित बाल्डविन सोफिया की प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर (ETV Bharat) त्योहार मनाएं, लेकिन पढ़ाई की लय न टूटने दें

प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर का कहना है कि दीपावली और छठ दोनों ही बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण पर्व हैं. खासकर छठ महापर्व लोगों की आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है. ऐसे में बच्चों को त्योहार मनाने से रोकना या उन्हें पूरी तरह पढ़ाई में लगाए रखना उचित नहीं है. विद्यार्थियों को परिवार के साथ त्योहार की तैयारियों में शामिल होना चाहिए, लेकिन बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई के लिए भी समय निकालना जरूरी है. उन्होंने बताया कि दीपावली हो या चार दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व, इन त्योहारों की ज्यादातर तैयारियां दिन के समय होती हैं. इसलिए विद्यार्थियों को अपनी दिनचर्या इस तरह निर्धारित करनी चाहिए कि सुबह और शाम का कुछ समय पढ़ाई के लिए सुरक्षित रहे. सुबह कम से कम दो घंटे और शाम में दो घंटे पढ़ाई जरूर करनी चाहिए. इस तरह विद्यार्थी त्योहार की तैयारियों और पढ़ाई दोनों के बीच संतुलन बना सकते हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) "लाइफ में ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, वो सबसे पहला आयरन गेट होता है बच्चो को क्रॉस करना क्लास टेंथ के लिए और क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को तो पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे देने है. बच्चों को अपनी रुटीन ऐसी बनानी होगी कि वो फेस्टिवल भी एंजॉय कर लें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लें. बेटर होगा कि अर्ली मॉर्निंग उठकर सिर्फ 2 घंटे अपनी पढ़ाई को दें और हां लिखकर उसे रिवाइज जरूर करें."- अल्पना दफ्तुआर, प्राचार्या, बाल्डविन सोफिया, पटना सुबह पढ़ें, लिखकर करें रिवीजन

अल्पना दफ्तुआर ने कहा कि बच्चों के लिए सिर्फ किताब खोलकर पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है. विद्यार्थियों को जो भी टॉपिक पढ़ना है, उसे लिखने की आदत डालनी चाहिए. सुबह जिस विषय या अध्याय का रिवीजन करें, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों को कॉपी में लिखें. इससे पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं और परीक्षा में उत्तर लिखने का अभ्यास भी होता है. उन्होंने कहा कि सुबह पढ़े गए विषयों को रात में सोने से पहले एक बार फिर जरूर दोहराएं. दिनभर भले ही विद्यार्थी दीपावली या छठ की तैयारियों में व्यस्त रहें, लेकिन सुबह और शाम के चार घंटे पढ़ाई के लिए निर्धारित होने चाहिए. इससे पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी और त्योहार समाप्त होने के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करने में परेशानी नहीं होगी. बाल्डविन सोफिया की प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर (ETV Bharat) अल्पना दफ्तुआर का कहना है कि अगर विद्यार्थी फेस्टिव सीजन में पूरी तरह पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनकी पढ़ाई की लय टूट जाती है. इसके बाद जब वे दोबारा किताबें खोलते हैं तो पहले पढ़े हुए विषय और टॉपिक भी नए लगने लगते हैं. ऐसे में दोबारा उसी विषय को समझने और याद करने में अतिरिक्त समय खर्च होता है. इसलिए त्योहार के दौरान भी पढ़ाई का छोटा लेकिन नियमित रूटीन बनाए रखना जरूरी है. छठ के बाद बदलें पढ़ाई की रणनीति

प्राचार्या ने बताया कि त्योहारों के दौरान विद्यार्थियों को मुख्य रूप से पहले से पढ़े हुए सिलेबस का रिवीजन करना चाहिए. इस समय नए अध्यायों को शुरू करने की बजाय अब तक पढ़े गए टॉपिक को मजबूत करना ज्यादा फायदेमंद होगा. दीपावली और छठ समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को अपनी तैयारी के लिए अलग रणनीति बनानी चाहिए. छठ के बाद नियमित पढ़ाई के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक यानी पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करने की आदत डालनी चाहिए. इससे विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्नों के स्वरूप, सवालों के स्तर और उत्तर लिखने के तरीके का अंदाजा मिलेगा. नवंबर महीने के अंत तक सिलेबस पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए. इसके बाद दिसंबर और जनवरी में प्री-बोर्ड परीक्षाओं के साथ रिवीजन और प्रश्नपत्रों के अभ्यास पर विशेष ध्यान देना चाहिए. दसवीं के बच्चे ऐसे करें तैयारी

इस बार दसवीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह पहला अवसर होगा, जब उन्हें बोर्ड परीक्षा के निर्धारित पैटर्न के अनुसार परीक्षा देनी होगी. ऐसे में उनके मन में परीक्षा को लेकर उत्सुकता के साथ कुछ आशंकाएं भी हो सकती हैं. प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर ने कहा कि दसवीं के विद्यार्थियों को अभी से पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करना शुरू कर देना चाहिए. दसवीं के बच्चे के लिए चुनौती अधिक (ETV Bharat) इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का स्वरूप कैसा रहता है और निर्धारित समय में उत्तर कैसे लिखने हैं. पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करने से परीक्षा को लेकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. अल्पना दफ्तुआर ने बताया कि इस समय तक सामान्य तौर पर विद्यार्थियों का 80 से 90 प्रतिशत सिलेबस पूरा हो चुका होता है. ऐसे में जिन अध्यायों और टॉपिक की पढ़ाई हो चुकी है, उनमें से अगर किसी विषय का कोई प्रश्न या टॉपिक छूट रहा है तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए. जिन अध्यायों को अभी तक नहीं पढ़ा गया है, उन्हें लेकर अनावश्यक तनाव लेने की जरूरत नहीं है. त्योहार समाप्त होने के बाद उन अध्यायों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए. इसके लिए विद्यार्थी अपने स्कूल के शिक्षकों की मदद भी लें. जिस टॉपिक को समझने में परेशानी हो रही है, उसके बारे में शिक्षक से सवाल पूछें और अपनी शंकाओं का समाधान करें. नवंबर के अंत तक पूरा सिलेबस समाप्त करने का लक्ष्य रखें, ताकि दिसंबर और जनवरी में रिवीजन तथा प्री-बोर्ड की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके. बारहवीं के छात्रों के लिए समय बेहद महत्वपूर्ण

बारहवीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए प्राचार्या ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. उनका कहना है कि इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के पास अब तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है. ऐसे में उन्हें अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर और रणनीतिक होना होगा. खासकर उन विद्यार्थियों को अपनी तैयारी का आकलन करना चाहिए, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ बारहवीं की पढ़ाई भी कर रहे हैं. बारहवीं के छात्रों के लिए समय बेहद महत्वपूर्ण (ETV Bharat)