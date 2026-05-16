CBSE Board Exam 2026: रिजल्ट के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए नई गाइडलाइन जारी
CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन को लेकर दिशा-निर्देश किया जारी
Published : May 16, 2026 at 2:46 PM IST
नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड का सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है. बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए ‘ऑन स्क्रीन मार्किंग’ (OSM) प्रणाली को पूरी तरह लागू किया था. इसके बावजूद यदि कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो उसे अपनी जांच उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी देखने और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा. बोर्ड का कहना है कि यह व्यवस्था छात्रों को निष्पक्ष मूल्यांकन का भरोसा देने और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है.
ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन हुआ डिजिटल
सीबीएसई ने 2026 की परीक्षाओं में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली अपनाई है. इस डिजिटल प्रक्रिया के तहत परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ऑनलाइन माध्यम से करते हैं. इस प्रणाली के जरिए अंकों को जोड़ने या अपलोड करने में होने वाली मानवीय गलतियों की संभावना काफी कम हो जाती है. साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता भी बनी रहती है. बोर्ड के अनुसार डिजिटल मूल्यांकन से समय की बचत होती है और पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी बनी है. इसके अलावा, यह प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल भी मानी जा रही है क्योंकि इसमें कागज और उत्तर पुस्तिकाओं की जरूरत कम हो जाती है.
दो चरणों में होगी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया:
पहला चरण: स्कैन कॉपी लेना
सबसे पहले छात्र अपनी जांच उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई कॉपी लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे. यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा.
दूसरा चरण: सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन
उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी देखने के बाद यदि छात्र को किसी प्रश्न के मूल्यांकन में त्रुटि दिखाई देती है, तो वह संबंधित प्रश्न के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल वही छात्र पुनर्मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे जिन्होंने पहले चरण में स्कैन कॉपी ली है.
आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से होंगे स्वीकार:
सीबीएसई ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी. ऑफलाइन आवेदन या निर्धारित समय सीमा के बाद भेजे गए अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे. छात्रों को आवेदन शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करना होगा. नकद, चेक या पोस्टल ऑर्डर के जरिए भुगतान मान्य नहीं होगा. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक चरण के लिए केवल एक बार आवेदन करने की अनुमति होगी. इसलिए छात्रों को आवेदन करते समय सभी विषयों का चयन एक साथ करना होगा.
पहले आवेदन करने वालों को प्राथमिकता
सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के बाद यदि अंकों में केवल एक अंक की भी कमी आती है, तो उसे अंतिम माना जाएगा. यदि किसी छात्र के अंक बढ़ते या घटते हैं, तो उसे पुरानी मार्कशीट वापस करनी होगी और संशोधित अंकों के साथ नई मार्कशीट जारी की जाएगी. बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वह आवेदन करने से पहले सभी नियमों को ध्यान से पढ़ लें. बोर्ड ने छात्रों को सावधान करते हुए कहा है कि आवेदन प्रक्रिया स्वयं पूरी करें. किसी साइबर कैफे या बाहरी व्यक्ति के माध्यम से आवेदन करने पर यदि कोई गलती होती है तो इसकी जिम्मेदारी छात्र की होगी. इसके साथ ही बोर्ड ने बताया कि स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगी. जो छात्र पहले दिन आवेदन करेंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.
मार्किंग स्कीम के आधार पर होगा पुनर्मूल्यांकन
यदि छात्र किसी प्रश्न के अंकों को चुनौती देना चाहता है, तो उसे संबंधित विषय की मार्किंग स्कीम का संदर्भ देना होगा. मार्किंग स्कीम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के लिए ठोस कारण देने होंगे. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मूल्यांकन के बाद लिया गया निर्णय अंतिम होगा और उसके खिलाफ किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जाएगी. सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि छात्र आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत भी अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी ले सकते हैं. हालांकि, आरटीआई के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन या शिकायत निवारण के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे. बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वह आवेदन से पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देश और FAQ जरूर पढ़ें.
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