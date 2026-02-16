CBSE परीक्षा 2026: AI समिट के मद्देनजर दिल्ली प्रशासन का अलर्ट, छात्रों से एक घंटा पहले घर से निकलने की अपील
प्रशासन ने छात्रों से परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले घर से निकलें की अपील की है.
Published : February 16, 2026 at 3:27 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं. इसी दौरान 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है. दिल्ली में करीब 6.5 लाख छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है. ऐसे में राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा कारणों से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए गए हैं. प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने छात्रों व अभिभावकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.
दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान मथुरा रोड (सुब्रमण्यम भारती मार्ग टी-प्वाइंट से लोधी रोड फ्लाईओवर तक), राजेश पायलट मार्ग, तीस जनवरी मार्ग, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, सरदार पटेल मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सी-हेक्सागन, पुराना किला रोड, भगवान दास रोड और तिलक मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा. भैरों मार्ग और मथुरा रोड (नंदिनी डालमिया चौक तक) पर सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सकता है. वीवीआईपी मूवमेंट के कारण कई स्थानों पर अस्थायी रोक भी लगाई जा सकती है. नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग से जाने की सलाह दी गई है. सड़क मार्ग से जाने के लिए एनएच-48, राव गजराज सिंह मार्ग और द्वारका सेक्टर-22 टनल को वैकल्पिक मार्ग के रूप में सुझाया गया है.
छात्रों के लिए प्रशासन की अपील: प्रशासन ने छात्रों से परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले घर से निकलें की अपील की है. वहीं दूसरी ओर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट प्लान देखने और संभव हो तो मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी है. विद्या बल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल डा. हरिदत्त शर्मा ने छात्रों को एडमिट कार्ड और आवश्यक दस्तावेज पहले रात में ही तैयार रखना, ट्रैफिक की वजह से एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में देरी न हो इसके लिए अतिरिक्त समय लेकर चने की सलाह दी है.
परीक्षा के दौरान रखें धैर्य: प्रिंसिपल डा. हरिदत्त शर्मा ने छात्रों को परीक्षा हॉल में घबराहट से बचें. प्रश्नपत्र को पहले ध्यान से पढ़ें, जिन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से आते हों उन्हें पहले हल करें. साफ-सुथरी और स्पष्ट लिखावट में उत्तर लिखें. इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को हल्का भोजन करने, पर्याप्त नींद लेंने और परीक्षा के दिनों में मानसिक संतुलन बनाए रखने की सलाह दी है.
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में इस साल करीब 46 लाख स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे. यह परीक्षा भारत के अलावा 26 देशों में भी आयोजित होगी. देश और विदेश के 8,074 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर 31,000 से ज्यादा स्कूलों के छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे. इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा होने के कारण स्टूडेंट्स को अपने समय और तैयारी का खास ध्यान रखना होगा.
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 डेट शीट:
- परीक्षा शुरू होने की तिथि: 17 फरवरी 2026
- कक्षा 10वीं समापन: 10 मार्च / 11 मार्च 2026
- कक्षा 12वीं समापन: 9 अप्रैल / 10 अप्रैल 2026
- परीक्षा समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
