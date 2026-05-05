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CBSE का बड़ा फैसला: कक्षा 6 में तीसरी भाषा लागू करने पर सख्ती, स्कूलों को 31 मई तक करना होगा अपडेट

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 6 में तीसरी भाषा (R3) को लागू करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सख्त रुख अपनाया है. बोर्ड ने कहा है कि सभी संबद्ध स्कूलों को तय समयसीमा के अंदर OASIS पोर्टल पर अपनी भाषा का चयन अपडेट करना अनिवार्य होगा. यह सर्कुलर पहले जारी 9 अप्रैल 2026 के आदेश के फॉलो-अप के रूप में आया है.

CBSE ने यह निर्णय नई शिक्षा व्यवस्था 2026-27 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCFSE-2023) के तहत लिया है. इसका उद्देश्य छात्रों को एक से अधिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान देना और उनकी भाषाई क्षमता को मजबूत करना है. बोर्ड का मानना है कि इससे न केवल छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि वह देश की विविध भाषाओं और संस्कृतियों को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे.

क्या है स्थिति: बोर्ड के अनुसार, बड़ी संख्या में स्कूलों ने पहले ही OASIS पोर्टल पर अपनी चुनी हुई R3 भाषा को अपडेट कर दिया है. हालांकि, कुछ स्कूल अब भी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं. वहीं, कुछ स्कूलों ने ऐसे भाषा विकल्प चुने हैं जो नीति के अनुरूप नहीं हैं. ऐसे में CBSE ने सभी स्कूलों को अंतिम मौका देते हुए निर्देश जारी किया है.

स्कूलों के लिए सख्त निर्देश और समयसीमा: CBSE द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, जिन स्कूलों ने अभी तक R3 भाषा का चयन OASIS पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है, वह 31 मई 2026 तक यह प्रक्रिया हर हाल में पूरी करें. जिन स्कूलों ने गलत या नीति के खिलाफ भाषा विकल्प भरे हैं, उन्हें भी इसी तारीख तक सुधार करने का मौका दिया गया है.