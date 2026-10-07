CBSE: 12वीं के मार्क्स इम्प्रूवमेंट आवेदन 8 से, IIT-NIT में एडमिशन की पात्रता के लिए स्टूडेंट करें आवेदन
इंप्रूवमेंट के आवेदन प्रक्रिया 8 से 24 अक्टूबर तक होगी. इसमें ही आवेदन विद्यार्थियों को करना है.
Published : October 7, 2026 at 9:55 PM IST
कोटा: सेंट्रल बोर्ड का सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) कक्षा 12वीं के इंप्रूवमेंट के आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है. यह प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. वहीं, 24 अक्टूबर तक अंतिम आवेदन विद्यार्थियों को करना है. देश में बड़ी संख्या में स्टूडेंट आईआईटी एनआईटी प्लस सिस्टम में प्रवेश से चूक जाते हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट्स के इन संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं के प्रतिशत अंकों की पात्रता नहीं होती है.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि साल 2025 में यह प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू हुई थी, लेकिन इस बार काफी कुछ लेट हुई है. क्योंकि परीक्षा की कॉपियां चेक करने की प्रक्रिया ऑनलाइन डिजिटल हुई थी. आंसर बुक चेक की गई थी. इसमें कुछ कमियां भी सामने आई थी, जिसके चलते रिचेकिंग के आवेदन बहुत आए थे. इन परिणामों से असंतुष्ट स्टूडेंट्स अधिक होने की स्थिति में इम्प्रूवमेंट के आवेदन की संख्या भी बढ़ सकती है.
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जेईई एडवांस्ड और जेईई मेन देने वाले सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के ही होते हैं. पिछले सालों में 2020 से 2022 में आईआईटी एनआईटी में प्रवेश ले किए बोर्ड अंकों की पात्रता में छूट कोरोना के चलते दी गई, लेकिन साल 2023 से बोर्ड पात्रता लागू किया गया. स्टूडेंट्स को 12वीं बोर्ड में टॉप 20 पर्सेन्टाइल या 75 प्रतिशत अंक को जरूरी किया है. ऐसे में अब साल 2027 में भी आईआईटी एनआईटी में प्रवेश ले किए बोर्ड अंकों की पात्रता होगी. इसीलिए ऐसे स्टूडेंट्स पात्रता को पूरा नहीं कर पाए है, उन्हें आवश्यक रूप से बोर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए दिए गए समय में आवेदन करना होगा. पिछले साल स्टूडेंट्स बोर्ड असमंजस के चलते इम्प्रूवमेंटआवेदन से चूक गए थे. बाद में जेईई एडवांस्ड व मेन में रैंक लाने के बावजूद आईआईटी एनआईटी में प्रवेश से वंचित रह गए थे.
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इस तरह से होगा आवेदन :
- इम्प्रुवमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सीबीएसई की वेबसाइट पर दिए गए प्राइवेट कैंडिडेट लॉगिन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
- इसके लिए यदि विद्यार्थी सभी पांचों विषयों में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो 1600 रुपए शुल्क देना होगा.
- यदि वह एक या एक से अधिक विषय में इम्पू्रवमेंट देना चाहता है तो प्रति सब्जेक्ट 320 रुपए परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा.
- सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन विद्यार्थियों की परीक्षा फरवरी, मार्च व अप्रैल 2027 में प्रस्तावित मेन परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएगी.