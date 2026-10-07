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CBSE: 12वीं के मार्क्स इम्प्रूवमेंट आवेदन 8 से, IIT-NIT में एडमिशन की पात्रता के लिए स्टूडेंट करें आवेदन

परीक्षा के लिए कतार में लगे विद्यार्थी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: सेंट्रल बोर्ड का सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) कक्षा 12वीं के इंप्रूवमेंट के आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है. यह प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. वहीं, 24 अक्टूबर तक अंतिम आवेदन विद्यार्थियों को करना है. देश में बड़ी संख्या में स्टूडेंट आईआईटी एनआईटी प्लस सिस्टम में प्रवेश से चूक जाते हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट्स के इन संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं के प्रतिशत अंकों की पात्रता नहीं होती है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि साल 2025 में यह प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू हुई थी, लेकिन इस बार काफी कुछ लेट हुई है. क्योंकि परीक्षा की कॉपियां चेक करने की प्रक्रिया ऑनलाइन डिजिटल हुई थी. आंसर बुक चेक की गई थी. इसमें कुछ कमियां भी सामने आई थी, जिसके चलते रिचेकिंग के आवेदन बहुत आए थे. इन परिणामों से असंतुष्ट स्टूडेंट्स अधिक होने की स्थिति में इम्प्रूवमेंट के आवेदन की संख्या भी बढ़ सकती है.