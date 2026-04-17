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CBSE ने प्री-सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का किया ऐलान, स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी

CBSE द्वारा आयोजित यह प्री-टूर्नामेंट देश के प्रतिष्ठित सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वश्रेष्ठ स्कूल टीमें हिस्सा लेती हैं. बोर्ड का उद्देश्य छात्रों के बीच खेलों को बढ़ावा देना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना है.

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साल 2026 के लिए ‘प्री-सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट’ के आयोजन की घोषणा कर दी है. इस संबंध में बोर्ड ने देशभर के संबद्ध स्कूलों को सर्कुलर जारी करते हुए टूर्नामेंट में भागीदारी, आयोजन और नियमों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं.

प्री-सुब्रतो कप, राष्ट्रीय स्तर का बड़ा मंच

प्री-सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा किया जाता है, जो एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत संचालित होता है. यह टूर्नामेंट स्कूल स्तर पर फुटबॉल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के लिए देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है.



तीन आयु वर्ग में होगा मुकाबला

CBSE के इस टूर्नामेंट में तीन श्रेणियों अंडर-17 बालक, अंडर-17 बालिका और अंडर-15 बालक वर्ग में मुकाबले आयोजित किए जाएंगे. इन वर्गों में जीतने वाली टीमें आगे मुख्य सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेंगी, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा.



रजिस्ट्रेशन और फीस की अनिवार्यता

सर्कुलर के अनुसार, टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम को 2000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी. सभी स्कूलों को निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा और उन्हें टूर्नामेंट के सभी नियमों का पालन करना होगा.



आयोजन के लिए स्कूल कर सकते हैं आवेदन

CBSE ने इच्छुक स्कूलों को टूर्नामेंट आयोजित करने का अवसर भी दिया है. इसके लिए स्कूल 20 अप्रैल 2026 (दोपहर 3 बजे तक) आवेदन कर सकते हैं. प्रतियोगिताएं 1 मई 2026 से 31 मई 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी. आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित स्कूलों को निभानी होगी.



खिलाड़ियों के लिए आवास और भोजन व्यवस्था

टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए CBSE ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक खिलाड़ी के लिए प्रतिदिन 500 रुपये का भुगतान आयोजन करने वाले स्कूल को किया जाएगा. इसमें आवास और भोजन की व्यवस्था शामिल होगी. CBSE ने स्पष्ट किया है कि टूर्नामेंट के दौरान प्रतिभागियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आयोजक स्कूलों और भाग लेने वाले संस्थानों की होगी.

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