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प्रश्नपत्र QR कोड विवाद के बीच CBSE ने जारी की एडवाइजरी, अफवाहों से सावधान रहने की सलाह

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने परीक्षा प्रश्नपत्रों में दिए गए QR कोड को लेकर सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फैल रही अफवाहों पर सख्त रुख अपनाया है. बोर्ड ने साफ किया है कि यह QR कोड किसी व्यक्ति, वेबसाइट या बाहरी कंटेंट से जुड़े नहीं हैं, बल्कि केवल परीक्षा की सुरक्षा, ट्रैकिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं.

क्या है पूरा मामला

हाल के दिनों में कुछ छात्रों और सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि प्रश्नपत्रों के QR कोड को स्कैन करने या उससे जुड़े टेक्स्ट को गूगल पर सर्च करने पर अलग-अलग नाम, प्रोफाइल या असंबंधित कंटेंट दिखाई दे रहा है. इसे लेकर यह भ्रम फैल गया कि सीबीएसई के पेपर किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था से जुड़े हैं. इस मुद्दे ने तेजी से तूल पकड़ा और कई प्लेटफॉर्म्स पर इसे परीक्षा की पारदर्शिता से जोड़कर सवाल उठाए जाने लगे.



QR कोड का असली उद्देश्य

सीबीएसई ने कहा कि प्रश्नपत्रों पर छपे QR कोड किसी वेबसाइट या लिंक को खोलने के लिए नहीं होते हैं. यह कोड परीक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं, जिनका उपयोग ऑथेंटिकेशन, ट्रैकिंग और परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किया जाता है. स्कैन करने पर यह केवल निर्धारित टेक्स्ट दिखाते हैं, न कि कोई बाहरी लिंक.



भ्रामक प्रचार पर चिंता

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि कुछ तत्व जानबूझकर इन असंबंधित सर्च रिजल्ट्स को जोड़कर गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिससे सीबीएसई की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है. बोर्ड ने इसे पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन बताया है.



छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह

सीबीएसई ने सभी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी को साझा न करें, केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें और ऐसी सामग्री को बढ़ावा देने से बचें जो संस्थानों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है.



जिम्मेदारी से जानकारी साझा करने की अपील

बोर्ड ने सभी हितधारकों से जिम्मेदारी के साथ सूचना साझा करने और केवल सत्यापित तथ्यों को ही प्रसारित करने की अपील की है, जिससे सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता बनी रहे.

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