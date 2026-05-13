CBSE 12वीं का रिजल्ट जारी, छत्तीसगढ़ के 80.88% स्टूडेंट्स पास, देखें पूरा अपडेट्स
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजों में रायपुर रिजन 18वें नंबर पर, नहीं मिलेगी मेरिट लिस्ट और डिवीजन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 13, 2026 at 7:18 PM IST
रायपुर: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है. इस साल छत्तीसगढ़ के कुल 33 हजार 987 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 27 हजार 489 छात्रों ने सफलता हासिल की है. प्रदेश का कुल पास प्रतिशत 80.88 रहा है. हालांकि, छत्तीसगढ़ का यह नतीजा देश के कुल औसत पास प्रतिशत (85.20%) से थोड़ा कम रहा.
देश में रायपुर रीजन 18वें स्थान पर
सीबीएसई की राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का रायपुर रीजन इस बार 18वें नंबर पर रहा. देश भर में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन त्रिवेंद्रम रीजन का रहा, जहां सबसे ज्यादा 95.62 प्रतिशत बच्चे पास हुए. वहीं, रैंकिंग में सबसे निचला स्थान प्रयागराज रीजन को मिला, जिसका पास प्रतिशत 72.43 रहा. छत्तीसगढ़ में इस बार परीक्षा को व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए 506 स्कूलों के छात्रों के लिए कुल 166 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे.
नहीं मिलेगी मेरिट लिस्ट और डिवीजन
हर बार की तरह इस साल भी सीबीएसई ने टॉपर्स की कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है. बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों के बीच आपस में गलत मुकाबला (प्रतिस्पर्धा) शुरू हो जाता है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. इसी वजह से बोर्ड ने अब छात्रों को फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिवीजन देना भी पूरी तरह से बंद कर दिया है.
फेल होने वाले 3519 छात्रों को कंपार्टमेंट का मौका
जो छात्र एक या दो विषयों में पास नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. रायपुर रीजन के ऐसे 3519 स्टूडेंट्स (10.35%) को बोर्ड ने कंपार्टमेंट की कैटेगरी में रखा है. इन बच्चों को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठकर अपने अंक सुधारने और साल बचाने का एक और मौका मिलेगा. बोर्ड जल्द ही इस परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा.
वेबसाइट पर देखें अपना रिजल्ट
परीक्षा में शामिल हुए सभी छात्र अपना रिजल्ट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करना होगा.
रिजनवार ऐसा रहा रिजल्ट
- त्रिवेंद्रम- 95.62%
- चेन्नई- 93.84%
- बेंगलुरु- 93.19%
- विजयवाड़ा- 92.77%
- दिल्ली वेस्ट (पश्चिम दिल्ली)- 92.34%
- दिल्ली ईस्ट (पूर्वी दिल्ली)- 91.73%
- अहमदाबाद- 90.60%
- गुरुग्राम- 88.45%
- लुधियाना- 87.92%
- पुणे- 87.32%
- अजमेर- 86.78%
- पंचकुला- 85.73%
- रांची- 85.01%
- गुवाहाटी- 83.41%
- लखनऊ- 82.21%
- भुवनेश्वर- 81.71%
- देहरादून- 81.42%
- रायपुर- 80.88%
- भोपाल- 79.43%
- नोएडा- 79.02%
- पटना- 74.45%
- प्रयागराज- 72.4%