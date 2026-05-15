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12th Pass : स्कूल टॉपर बने चिन्मय ने सांवलिया जी को भेंट की चांदी की किताब

चित्तौड़गढ़ निवासी सुनील काबरा ने बताया कि दो दिन पूर्व ही सीबीएसई कॉमर्स का परिणाम जारी हुआ था. इसमें पुत्र के 97% अंक आए और स्कूल का टॉपर रहा था. अच्छे अंकों के लिए भगवान सांवलिया सेठ से मनोकामना मांगी थी. शुक्रवार को राजभोग आरती के समय पत्नी, पुत्र चिन्मय और बेटी के साथ सांवलियाजी मंदिर पहुंचे.

चित्तौड़गढ़: सीबीएसई 12वीं वाणिज्य की कक्षा में स्कूल टॉपर एवं जिले की मेरिट में स्थान बनाने वाले छात्र चित्तौड़गढ़ निवासी चिन्मय काबरा ने शुक्रवार को श्री सांवलियाजी मंदिर में चांदी से बनी किताब भंडार में भेंट कर आभार जताया. चिन्मय ने जिले की मेरिट और स्कूल टॉपर बनने की मनोकामना भगवान सांवलिया सेठ से मांगी थी, जो पूरी हुई. इस पर वह माता-पिता एवं बहन के साथ सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचा और सिर झुका कर आशीर्वाद लिया.

इसके बाद दर्शन कर आशीर्वाद लिया और चांदी की किताब भेंट की. साथ ही आगे भी सफलता के लिए भगवान से अरदास लगाई. चिन्मय पुत्र सुनील काबरा ने बताया कि फिलहाल उसका फोकस सीए बनने और नई दिल्ली के श्रीराम कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास करने पर है. वह इसके लिए लगातार तैयारी कर रहा है.

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अहमदाबाद से बनवाई 50 ग्राम चांदी की किताब : सुनील काबरा ने बताया कि करीब 50 ग्राम वजनी चांदी की किताब अहमदाबाद से बनवाई थी. किताब के एक पेज पर सांवलिया सेठ का चित्र बना है. एक पेज पर 'सांवलिया सेठ की जय' और एक अन्य पेज पर '12th पास' लिखा हुआ है.

परिवार के साथ चिन्मय (सोर्स : सुनील काबरा)

विश्वास था, इसलिए एडवांस में दे दिया था ऑर्डर : व्यवसाई सुनील काबरा ने कहा कि उनका पुत्र चिन्मय सीबीएसई 10वीं में भी स्कूल टॉपर रहा था. इस बार भी उसकी मेहनत देख कर विश्वास था कि स्कूल टॉप तो करेगा ही. इसलिए रिजल्ट से पहले ही चांदी की किताब का ऑर्डर दे दिया था. सीबीएसई ने 13 मई को परिणाम घोषित किया और 15 मई को सांवलिया सेठ पहुंच कर किताब भेंट कर दी. काबरा परिवार की सांवलिया सेठ में गहरी आस्था है.