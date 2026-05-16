CBSE 12th Result: रिवेल्यूएशन 19 मई से, JEE के स्टूडेंट्स के लिए एक और मौका
रिवेल्यूएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी सीबीएसई के जारी किए गए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस (FAQ) को पढ़ें.
Published : May 16, 2026 at 12:59 PM IST
कोटा : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए रिवेल्यूएशन की प्रोसेस 19 मई मंगलवार से शुरू होगी. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि आईआईटी, एनआईटी ट्रिपल-आईटी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट (जीएफटीआई) में प्रवेश के लिए जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 फीसदी और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 65 अंकों की पात्रता शर्त है.
उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी जेईई मेन से एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई हो गए हैं, लेकिन निर्धारित 12वीं बोर्ड में पात्रता अंक प्रतिशत नहीं प्राप्त कर पाए हैं. ऐसे विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस रिवॉल्यूशन के प्रक्रिया से उन्हें कुछ फायदा हो सकता है. रिवेल्यूएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी सीबीएसई के जारी किए गए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस (FAQ) को पढ़ें. स्टूडेंट्स और पेरेंट्स खास तौर पर ध्यान रखें कि वेरिफिकेशन का इश्यूज, रिवेल्यूएशन से पहले स्कैंड कॉपी ऑफ इवेलुएटेड आंसर शीट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है.
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वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज या रिवेल्यूएशन में अंतर : वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज की प्रक्रिया में जांचा जाता है कि आंसर शीट के सभी पेज जांच गए हैं या नहीं. कहीं कोई प्रश्न जांचने की प्रक्रिया से तो नहीं छूट गया है. अंकों का योग व पोस्टिंग ठीक है या नहीं, जबकि रिवेल्यूएशन की प्रक्रिया में कॉपी चेक करने और अंक देने की प्रक्रिया पर असंतुष्ट होते हैं, इसीलिए सभी प्रश्नों को दोबारा जांचने का आग्रह किया जाता है.
इस तरह से होगा रिवेल्यूएशन का प्रोसेस
- विद्यार्थी को संबंधित विषय या विषयों की इवेलुएटेड आंसर शीट की कॉपी के लिए आवेदन करना होगा. इवेलुएटेड आंसर शीट से विद्यार्थी व संबंधित विषय विशेषज्ञ यह अनुमान लगा सकेंगे कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की जरूरत है या रिवेल्यूएशन की या फिर दोनों की.
- स्टूडेंट्स एक या एक अधिक विषयों में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रिवेल्यूएशन या फिर दोनों के लिए आवेदन कर सकेंगे. इस प्रक्रिया में बदलाव तार्किक आधार पर किया गया है, क्योंकि परीक्षार्थी और एक्सपर्ट इवेलुएटेड आंसर शीट नहीं देख पाएंगे, तब तक वह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की आवश्यकता है या नहीं. क्या रिवेल्यूएशन ही करवाना होगा? पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की प्रक्रिया होती थी, जिसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है.
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रिवेल्यूएशन की प्रक्रिया :
- इवेल्युटेड आंसर शीट्स की कॉपी की मांग: ऑनलाइन आवेदन 19 से 22 मई के बीच होगा. इसमें 700 रुपए प्रति सब्जेक्ट शुल्क देना होगा.
- वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज व रिवेल्यूएशन : दोनों प्रक्रियाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 से 29 मई के बीच होगा. इश्यूज वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपए प्रति आंसर शीट देना होगा, जबकि रिवेल्यूएशन के लिए 100 रुपए प्रति उत्तर देना होगा.