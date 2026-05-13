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CBSE 12th Result: गत वर्ष से 3.19 फीसदी कम रहा परिणाम, देश में अजमेर रीजन का 11वां स्थान

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( ETV Bharat File Photo )