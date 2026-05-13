CBSE 12th Result: गत वर्ष से 3.19 फीसदी कम रहा परिणाम, देश में अजमेर रीजन का 11वां स्थान
अजमेर रीजन में छात्रों का 84.26 और छात्राओं का 90.14 फीसदी परीक्षा परिणाम रहा.
Published : May 13, 2026 at 3:13 PM IST
अजमेर: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है. यह 85.20 फीसदी रहा. परीक्षा परिणाम गत वर्ष की तुलना में 3.19 फीसदी कम है. जबकि गत वर्ष 88.39 फीसदी परीक्षा परिणाम रहा था. देश भर के 22 सीबीएसई रीजन में से त्रिवेंद्रम का प्रथम, चेन्नई दूसरा, बेंगलुरु तीसरे और अजमेर रीजन का स्थान 11वां रहा. अजमेर रीजन का परीक्षा परिणाम 86.78 फीसदी रहा.
सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी हो गया. सीबीएसई 10वीं की परीक्षा का परिणाम पहले जारी कर चुका है. पहली बार 12वीं की परीक्षा की ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है. वर्ष 2026 की 12वीं की परीक्षा में 17 लाख 80 हजार 365 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. जबकि 17 लाख 68 हजार 968 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी. इनमें 15 लाख 7 हजार 109 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं. ओवरऑल परिणाम 85.20 फीसदी रहा. जबकि गत वर्ष की बात करें, तो 17 लाख 4 हजार 367 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. इनमें 16 लाख 92 हजार 794 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी. 14 लाख 96 हजार 307 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे. 2025 का परीक्षा परिणाम 88.39 रहा था, जो कि इस बार से 3.19 अधिक था. वर्ष 2026 में 19967 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी. 7573 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ था.
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1 लाख 63 हजार 800 विद्यार्थियों के आई कंपार्टमेंट: परिणाम पर गौर करें, तो 1 लाख 63 हजार 800 विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आई है. यानी 9.26 फीसदी विद्यार्थी अब कंपार्टमेंट परीक्षा देंगे. जबकि गत वर्ष 1 लाख 29 हजार 95 विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आई थी. कुल 7.63 फीसदी परीक्षार्थियों के कंपार्टमेंट लगी थी.
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संस्थागत प्रदर्शन में केंद्रीय विद्यालय अव्वल: संस्थागत प्रदर्शन पर गौर करें, तो केंद्रीय विद्यालय का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है. केंद्रीय विद्यालय (केवी) का परीक्षा परिणाम 98.55 फीसदी रहा है. जबकि जेएनवी का परीक्षा परिणाम 98.47, सरकारी स्कूल का 89.55, गवर्नमेंट ऐडेड स्कूल का परीक्षा परिणाम 86.07 फीसदी रहा. Emrs 85.55 और इंडिपेंडेंट का परीक्षा परिणाम 84.22 फीसदी रहा है.
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अजमेर रीजन में छात्राओं ने मारी बाजी: अजमेर रीजन में इस बार 50664 छात्र, 37872 छात्राएं पंजीकृत हैं. यानी कुल 88536 विद्यार्थी पंजीकृत हैं. इनमें 80354 छात्र और 37764 छात्राएं यानी कुल 88118 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे. छात्र 42427 और छात्राएं 34041 यानी कुल 76468 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए. अजमेर रीजन में छात्रों का 84.26 और छात्राओं का 90.14 फीसदी परीक्षा परिणाम रहा. यानी कुल 86.78 फीसदी परीक्षा परिणाम अजमेर रीजन कर रहा है.
विदेशी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम: विदेशी 176 स्कूलों में 114 परीक्षा केंद्र थे. जिनमें 12292 छात्राएं, 11755 छात्र यानी कुल 24047 विदेशी विद्यार्थी पंजीकृत थे. इनमें से 12275 छात्राएं, 11734 छात्र यानी 24009 ने परीक्षा दी थी. परीक्षा परिणाम पर गौर करें, तो 11321 छात्राएं और 10407 छात्र यानी कुल 21728 विदेशी विद्यार्थी उतीर्ण हुए हैं. छात्राओं का 92.23, छात्रों का 88.69 फीसदी यानी कुल 90.50 फीसदी परिणाम रहा.
छात्राओं का 6.73 फीसदी अधिक रहा परिणाम: सीबीएसई की 12वीं परीक्षा के परिणाम पर गौर करें तो देश भर में छात्राओं का परीक्षा परिणाम छात्रों की तुलना में शानदार रहा. इस बार छात्राओं का परीक्षा परिणाम 88.86 फीसदी और छात्रों का 82.13 फीसदी परीक्षा परिणाम रहा. छात्राओं का 6.73 फीसदी परिणाम छात्रों से अधिक रहा है. सीडब्ल्यूएसएन वर्ग में इस बार 6397 फीसदी पंजीकृत हैं. 6342 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी थी. 5718 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए. यानी कुल 90.16 फीसदी परीक्षा परिणाम रहा है.
90 और 95 फीसदी स्कोर पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत: परीक्षा परिणाम पर गौर करें, तो 90 फीसदी स्कोर पाने वाले कुल 9028 परीक्षार्थी हैं. यानी कुल 5.32 फीसदी विद्यार्थी लगभग 90 फीसदी स्कोर हासिल करने वाले हैं. इसी तरह 95 फीसदी स्कोर हासिल करने वाले कुल 17113 विद्यार्थी हैं. यानी 0.97 फीसदी विद्यार्थियों ने 95 फीसदी स्कोर हासिल किए हैं.