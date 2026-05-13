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CBSE 12th Result: अलवर की जानवी ने आर्ट्स में हासिल किए 99 प्रतिशत, बिना ट्यूशन के मुकाम किया हासिल

जानवी ने बताया कि वह शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ती है. जहां उन्हें उनके क्लास टीचर व प्रिंसिपल का पूरा सपोर्ट मिला. उन्होंने बताया कि आर्ट्स स्ट्रीम में 99 प्रतिशत हासिल किए हैं. इसके लिए उन्होंने स्कूल में अपने टॉपिक को क्लियर किया और जो भी समस्याएं आई, उन्होंने समय रहते अपनी टीचर से डिस्कस कर उन्हें दूर किया. जानवी ने बताया कि वह क्लास में पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स बनाती और उन्हीं को रिवाइज करती थी. जिससे टॉपिक बाद में भी अच्छी तरह समझ सके. उनकी पढ़ाई के दौरान उनके माता-पिता ने भी उनकी पूरी मदद की, जिसका परिणाम रिजल्ट में दिखाई दिया. उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह 2-3 घंटे पढ़ाई को देती, जब प्री बोर्ड आए, तो रोजाना 5-6 घंटे पढ़ाई की.

अलवर: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) द्वारा जारी किए गए 12वीं कक्षा के रिजल्ट में शहर की जानवी शर्मा ने आर्ट्स में 99 प्रतिशत अंक हासिल कर परिवार सहित जिले का नाम रोशन किया है. जानवी ने बिना ट्यूशन के सेल्फ स्टडी से यह मुकाम हासिल किया. होनहार छात्रा जानवी का कहना है कि वह भविष्य में आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती है. इसके लिए वह अभी से अपनी तैयारी को शुरू करेगी.

सोशल मीडिया और एआई का भी लिया सहारा: जानवी ने बताया कि जब वह किन्हीं कारणों से स्कूल में कुछ लेक्चर नहीं ले पाती, तो उन्हें यूट्यूब के जरिए पूरा करती और अपने नोट्स तैयार करती. जिससे कि वह आगे आने वाले समय में उन नोट्स के जरिए उन टॉपिक को अच्छे से पूरा कर सकें. जानवी ने बताया कि कई बार कुछ ऐसे सवाल भी आए, जिनके लिए उन्हें एआई का सहारा लेना पड़ा. जानवी ने कहा कि आज का समय टेक्नोलॉजी का है, लेकिन टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी छात्रों को भारी पड़ सकता है. जानवी ने कहा कि उन्होंने सोचसमझ कर सोशल मीडिया का सहारा लिया और पढ़ाई तक ही सोशल मीडिया को काम में लेती. साथ ही टॉपिक की एक्सट्रा जानकारी के लिए एआई का सहारा लेती थी.

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आईएएस बनने का है सपना: जानवी ने बताया कि दसवीं के बाद परिजनों के साथ उन्होंने चर्चा की, तब उन्हें भविष्य में आईएएस अधिकारी बनने का सपना बुना. इसके चलते उन्होंने दसवीं के बाद आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन लिया. उन्होंने बताया कि अब वह आईएएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेंगी. जानवी ने बताया कि स्कूल में हासिल की गई प्रतिशत एकेडमिक सक्सेस को बताती है, लेकिन जीवन में सिर्फ एकेडमिक सक्सेस मैटर नहीं करती, जबकि रियल लाइफ में नॉलेज व स्किल्स की भी जरूरत रहती है. कम प्रतिशत आने पर स्टूडेंट को डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि और मेहनत कर जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.