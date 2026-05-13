CBSE 12th Result 2026: दिल्ली में हजारों छात्र कम्पार्टमेंट में, ईस्ट रीजन के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभिभावकों से अपील की है कि वह बच्चों पर अतिरिक्त दबाव बनाने के बजाय उनका मनोबल बढ़ाएं.
Published : May 13, 2026 at 5:12 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. रिजल्ट के साथ जारी किए गए कम्पार्टमेंट आंकड़ों ने दिल्ली के शिक्षा जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है. राजधानी के दिल्ली ईस्ट और दिल्ली वेस्ट दोनों रीजन में हजारों छात्रों को कम्पार्टमेंट का सामना करना पड़ा है. हालांकि दिल्ली वेस्ट का प्रदर्शन अपेाकृत बेहतर रहा, लेकिन दिल्ली ईस्ट में कम्पार्टमेंट छात्रों की संख्या और प्रतिशत दोनों ज्यादा दर्ज किए गए हैं.
CBSE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली ईस्ट रीजन में कुल 10,224 छात्रों को कम्पार्टमेंट में रखा गया है. यहां कम्पार्टमेंट प्रतिशत 5.65% दर्ज किया गया. यानी हर 100 छात्रों में लगभग 6 छात्रों को किसी न किसी विषय में दोबारा परीक्षा देनी होगी. दिल्ली ईस्ट रीजन में बड़ी संख्या में सरकारी और निजी स्कूल हैं.
दिल्ली वेस्ट का प्रदर्शन रहा बेहतर: वहीं दिल्ली वेस्ट रीजन के आंकड़े अपेक्षाकृत बेहतर दिखाई दिए. यहां कुल 5,876 छात्रों को कम्पार्टमेंट में रखा गया और कम्पार्टमेंट प्रतिशत 4.91% दर्ज किया गया. यह प्रतिशत दिल्ली ईस्ट की तुलना में कम है.
छात्रों के लिए दूसरा मौका: CBSE कम्पार्टमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए जरूरी मानी जाती है जो एक या दो विषयों में पास नहीं हो सके. इससे छात्रों का पूरा शैक्षणिक वर्ष खराब होने से बच जाता है.
जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वह 18 अप्रैल से ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. वहीं, एक विषय में सुधार करने वाले या कंपार्टमेंट श्रेणी में आए छात्रों के लिए 15 जुलाई को सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया (LOC) 2 जून से शुरू होगी.
बोर्ड ने अभिभावकों से अपील की है कि वह बच्चों पर अतिरिक्त दबाव बनाने के बजाय उनका मनोबल बढ़ाएं. रिजल्ट किसी छात्र की पूरी क्षमता तय नहीं करता है. कम्पार्टमेंट में आने वाले कई छात्र आगे चलकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं और अपने करियर में सफलता हासिल करते हैं.
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