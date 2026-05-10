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CBSE 12th Result 2026: DigiLocker पर जल्द घोषणा के संकेत, जानिए कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से जल्द ही Class 12 Result 2026 जारी किए जाने की संभावना है. DigiLocker पर 'CBSE Class 12 Result Coming Soon' बैनर दिखाई देने की छात्रों और अभिभावकों में उत्सुकता बढ़ गई है. इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच हुईं थीं. बोर्ड ने पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए On-Screen Marking सिस्टम लागू किया, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई. माना जा रहा है कि डिजिटल मूल्यांकन के कारण इस बार परिणाम पिछले वर्षों की तुलना में जल्दी जारी हो सकते हैं. हालांकि, बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि नहीं की है.

DigiLocker अपडेट से बढ़ीं उम्मीदें: DigiLocker पर रिजल्ट से जुड़ा बैनर दिखाई दे रहा है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि CBSE कभी भी Class 12 Result 2026 जारी कर सकता है. छात्रों की नजर अब इसी सप्ताह के अंदर संभावित अपडेट पर टिकी हुई है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपना स्कोर देख सकेंगे.

आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट देखने का तरीका

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं “CBSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें

DigiLocker से डिजिटल मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें