CBSE 12th Result 2026: DigiLocker पर जल्द घोषणा के संकेत, जानिए कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट
इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू कर मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है.
Published : May 10, 2026 at 4:08 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से जल्द ही Class 12 Result 2026 जारी किए जाने की संभावना है. DigiLocker पर 'CBSE Class 12 Result Coming Soon' बैनर दिखाई देने की छात्रों और अभिभावकों में उत्सुकता बढ़ गई है. इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच हुईं थीं. बोर्ड ने पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए On-Screen Marking सिस्टम लागू किया, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई. माना जा रहा है कि डिजिटल मूल्यांकन के कारण इस बार परिणाम पिछले वर्षों की तुलना में जल्दी जारी हो सकते हैं. हालांकि, बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि नहीं की है.
DigiLocker अपडेट से बढ़ीं उम्मीदें: DigiLocker पर रिजल्ट से जुड़ा बैनर दिखाई दे रहा है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि CBSE कभी भी Class 12 Result 2026 जारी कर सकता है. छात्रों की नजर अब इसी सप्ताह के अंदर संभावित अपडेट पर टिकी हुई है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपना स्कोर देख सकेंगे.
आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट देखने का तरीका
- CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं
- “CBSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें
- रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें
- सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा
- स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें
DigiLocker से डिजिटल मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें
- DigiLocker ऐप या वेबसाइट खोलें
- Aadhaar-linked या registered mobile number से लॉगिन करें
- Dashboard में “Education” सेक्शन पर जाएं
- “Central Board of Secondary Education” चुनें
- “Class XII Marksheet” विकल्प पर क्लिक करें
- रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें
- डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सुरक्षित रखें
UMANG और SMS से भी मिलेगा रिजल्ट: छात्र UMANG ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे. इसके अलावा इंटरनेट की समस्या होने पर SMS आधारित सेवा भी उपलब्ध रहने की संभावना है.
पिछले साल का पास प्रतिशत भी चर्चा में: पिछले वर्ष CBSE Class 12 का कुल पास प्रतिशत 88.39 फीसदी था. इस बार भी रिजल्ट जारी होने के साथ बोर्ड कुल पास प्रतिशत, टॉप प्रदर्शन और अन्य आंकड़े साझा कर सकता है. वहीं, CBSE पहले ही Class 10 Result. 2026 घोषित कर चुका है. अब पूरी नजर Class 12 के परिणाम पर बनी हुई है.
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