CBSE 12वीं का रिजल्ट जारी, सप्लीमेंट्री एग्जाम डेट के साथ आई रिवैल्यूएशन की फुल डिटेल
सीबीएसई ने 2026 रिजल्ट के साथ दिया सप्लीमेंट्री एग्जाम डेट के साथ जरुरी इंफोरमेशन. छात्रों को दबाव से बचाने के लिए टॉपर लिस्ट नहीं हुई जारी. सिर्फ मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 2:54 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 3:57 PM IST
भोपाल : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. देशभर में करीब 18.50 लाख से अधिक विद्यार्थियों के साथ मध्यप्रदेश के 80 हजार 454 विद्यार्थी शामिल हुए थे. इनमें भोपाल के 9 हजार 399 छात्र-छात्राएं शामिल थे. इस बार बोर्ड परीक्षा में कुल 85.20 फीसदी विद्यार्थी सफल रहे हैं. जो पिछले साल की तुलना में 3 प्रतिशत कम हैं.
डिजिटल मूल्यांकन से तेजी और पारदर्शिता
इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. परीक्षा के बाद बोर्ड ने डिजिटल सिस्टम के जरिए कापियों का मूल्यांकन कराया, जिससे इस बार का रिजल्ट पारदर्शी और जल्दी आया. वहीं लड़कियों का रिजल्ट 88.86 प्रतिशत रहा, जबकि लड़कों के पास होने का प्रतिशत 82.23 प्रतिशत रहा. यानी लड़कियों का रिजल्ट लड़कों की तुलना मेें 6.73 प्रतिशत अधिक रहा. वहीं, ट्रांसजेंडर समूह के विद्यार्थियों के पास होने का प्रतिशत 100 रहा.
वेबसाइट, डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर ऐसे देखें रिजल्ट
छात्र अब अपनी मार्कशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, डिजि लॉकर, उमंग ऐप, एसएमएस और आइवीआरएस कॉल सुविधा के जरिए भी जान सकते हैं. रिजल्ट के साथ बोर्ड ने सप्लीमेंट्री परीक्षा, री-इवैल्यूएशन और कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है.सीबीएसई ने इस बार रिजल्ट देखने के लिए कई डिजिटल विकल्प उपलब्ध कराए हैं, जिससे वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्रों को परेशानी न हो. विद्यार्थी अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि की मदद से लॉगिन कर आनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.
छात्र एसएमएस और फोन काल के जरिए भी अपना परिणाम जान सकते हैं. दिल्ली के छात्र 24300699 नंबर पर कॉल कर रिजल्ट जान सकेंगे, जबकि अन्य राज्यों के छात्रों के लिए 011-24300699 नंबर जारी किया गया है.
15 जुलाई को होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा
सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है. कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई 2026 को एक ही दिन आयोजित की जाएगी. इसमें वे छात्र शामिल हो सकेंगे जो एक विषय में अपने अंक सुधारना चाहते हैं या कंपार्टमेंट श्रेणी में आए हैं. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2025 के कंपार्टमेंट छात्रों के लिए यह अंतिम अवसर होगा, क्योंकि नियमों के अनुसार छात्रों को कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए कुल तीन मौके दिए जाते हैं.
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका
इस बार भी बोर्ड ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी छात्र का साल खराब न हो. जो विद्यार्थी एक या अधिक विषयों में पास नहीं हो सके हैं, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका मिलेगा. इससे छात्र अपने कमजोर विषयों में दोबारा परीक्षा देकर अगली कक्षा या उच्च शिक्षा में प्रवेश का अवसर बनाए रख सकेंगे. बोर्ड जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और विस्तृत शेड्यूल जारी करेगा.
री-इवैल्यूएशन और आंसर शीट की सुविधा
रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड ने वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. जिन छात्रों को अपने अंकों पर संदेह है, वे उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा छात्र अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी भी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे स्वयं अपने उत्तरों की समीक्षा कर पाएंगे. बोर्ड का कहना है कि इससे मूल्यांकन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी.
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टॉपर लिस्ट नहीं, मेरिट सर्टिफिकेट जरूर
छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से सीबीएसई पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी आधिकारिक टॉपर लिस्ट जारी नहीं करेगा. बोर्ड अब मार्कशीट में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन भी नहीं लिखता है. केवल पास, फेल या कंपार्टमेंट की स्थिति दिखाई जाती है. हालांकि, किसी विषय में देशभर के टॉप 0.1 फीसदी छात्रों को विशेष मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा.