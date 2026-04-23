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CBSE 12th Result 2026 : पहली बार OSM से तैयार हो रहा परिणाम, जानें क्या हैं इसके फायदे

इस बार बोर्ड ने मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार 'ऑन स्क्रीन मार्किंग (On Screen Marking)' तकनीक अपनाई है.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर (file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 11:04 AM IST

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अजमेर : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. अजमेर रीजन सहित देश भर के करीब 18.5 लाख छात्र परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शिक्षा विशेषज्ञों की मानें तो बोर्ड 30 अप्रैल या मई के प्रथम सप्ताह तक परिणामों की घोषणा कर सकता है.

यह परिणाम विद्यार्थियों की दशा और दिशा को तय करता है. अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने और प्रतियोगी परीक्षाओं में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के लिए भी बारहवीं का परिणाम महत्वपूर्ण है. बोर्ड दसवीं कक्षा का परिणाम जारी कर चुका है. इस बार सीबीएसई बोर्ड पहली बार 12वीं कक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग (osm) करवा रहा है. ताकि मूल्यांकन के कार्य में पारदर्शिता आने के साथ त्रुटि ना रहे. परिणाम को लेकर विद्यार्थियों में भी उत्सुकता है.

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शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. आबिद अली खान (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. आबिद अली खान बताते हैं कि विद्यार्थियों के लिए 12वीं का परीक्षा परिणाम काफी महत्वपूर्ण है जो उनके भविष्य की दशा और दिशा को तय करता है. डॉ. खान ने बताया कि समय पर परिक्षा परिणाम आना जरूरी होता है ताकि अंक तालिका विद्यार्थियों को मिल जाए और उसका उपयोग वे अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कर सके. साथ ही जिन विद्यार्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, उनमें दस्तावेज के रूप में अंक तालिका आवश्यक है. उन्होंने कहा कि पहली बार सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम आरबीएसई के बाद आ रहे हैं. आरबीएसई ने यह अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है कि 10वीं और 12वीं का परिणाम मार्च माह में ही घोषित कर दिया गया है.

डॉ. आबिद अली खान बताते हैं कि 12वीं कक्षा में ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग पहली बार सीबीएसई बोर्ड करवा रहा है. इससे स्क्रीन पर उत्तर पुस्तिका शिक्षकों को दिखती है और वे संबंधित सीबीएसई स्कूल की कंप्यूटर लाइब्रेरी में ऑन स्क्रीन मार्किंग कर रहे हैं. शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. आबिद अली खान के अनुसार, इस व्यवस्था में उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर शिक्षकों को ऑनलाइन भेजा जाता है. सॉफ्टवेयर के जरिए जांच होने के कारण 'ह्यूमन एरर' यानी मानवीय भूल की गुंजाइश खत्म हो जाती है. न तो कोई पन्ना जांचने से छूटेगा और न ही अंकों के जोड़ (टोटल) में कोई गलती होगी. डॉक्टर खान बताते हैं कि इसका फायदा यह भी है कि दूर दराज के स्कूल जो केंद्र बनते हैं और वहां पर कंप्यूटर लाइब्रेरी है तो वहां भी उत्तर पुस्तिकाएं ऑन स्क्रीन शिक्षकों की ओर से जांच ली जाएगी. सीबीएसई की ओर से पहली बार की जा रही ऑन स्क्रीन मार्किंग अच्छी व्यवस्था है. ऐसे मार्किंग फास्ट होगी और रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड को जल्दी मिलेगा.

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परिवहन में लगने वाला समय और माल भाड़ा बचेगा : ​डॉक्टर खान ने बताया कि पहले उत्तर पुस्तिकाओं के भारी-भरकम बंडल एक शहर से दूसरे शहर भेजे जाते थे, जिसमें परिवहन का खर्च और समय दोनों अधिक लगता था. डिजिटल मूल्यांकन से अब माल भाड़े की बचत हो रही है और परिणाम भी तेजी से तैयार हो रहे हैं. हालांकि, डॉ. खान ने एक व्यावहारिक पहलू की ओर भी ध्यान दिलाया कि उम्रदराज शिक्षकों को कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार काम करने में थोड़ी असहजता हो सकती है.

अजमेर रीजन में बारहवीं में 82 हजार विद्यार्थी : अजमेर रीजन में 12वीं की परीक्षा देने वाले 82 हजार विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम का इंतजार है. सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हुई थी और 10 अप्रैल को संपन्न हुई थी. ओवरऑल परीक्षार्थियों की बात करें तो 18.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं.

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