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CBSE 10th Result 2026: किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम होने पर छात्र ना हों उदास, दोबारा दे सकते हैं बोर्ड परीक्षा, जानें नियम

दोबारा बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं छात्र, सीबीएसई की ओर से दी गई जानकारी ( PIC SOURCE: ANI )