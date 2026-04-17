CBSE 10th Result 2026: किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम होने पर छात्र ना हों उदास, दोबारा दे सकते हैं बोर्ड परीक्षा, जानें नियम
CBSE 10वीं रिजल्ट के बाद दूसरा मौका: अब फिर से बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं छात्र-छात्राएं
Published : April 17, 2026 at 3:05 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 की मुख्य परीक्षा 2026 के परिणाम के बाद छात्रों को बड़ी राहत देते हुए दूसरी बोर्ड परीक्षा का मौका दिया है. अब वह छात्र, जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं या बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, दोबारा परीक्षा देकर अपने परिणाम में सुधार कर सकते हैं. बोर्ड ने इस प्रक्रिया को आसान बनाते हुए पात्रता, विषय बदलने और आवेदन से जुड़े सभी नियम साफ कर दिए हैं, ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के इस अवसर का लाभ उठा सकें.
कौन छात्र ले सकते हैं दूसरा मौका
बोर्ड ने कहा कि वह सभी छात्र जिन्होंने मुख्य परीक्षा पास कर ली है लेकिन अपने अंक सुधारना चाहते हैं, इस दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, कंपार्टमेंट श्रेणी के छात्र और तीसरे अवसर वाले छात्र भी इसमें बैठ सकते हैं. यह व्यवस्था छात्रों को बिना एक साल गंवाए अपने परिणाम को बेहतर बनाने का अवसर देती है.
LOC प्रक्रिया और नई समय-सीमा
यदि किसी छात्र का नाम पहले लिस्ट ऑफ कैंडीडेट्स (LOC) में शामिल नहीं हो पाया था तो बोर्ड ने स्कूलों को एक और मौका दिया है. 16 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 के बीच स्कूल छात्रों का नाम जोड़ सकते हैं, जिसके लिए परीक्षा शुल्क जमा करना जरूरी होगा. यह समय-सीमा बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
पहले से रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र
जिन छात्रों का नाम पहले से LOC में दर्ज है, उनके पास अब कुछ विकल्प मौजूद हैं. वह परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार परीक्षा से नाम वापस ले सकते हैं, या जिन विषयों में सुधार करना चाहते हैं, उनमें बदलाव भी कर सकते हैं.
𝗣𝗹𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗕𝗦𝗘 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀 𝗫 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱 𝗘𝘅𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟲?— CBSE HQ (@cbseindia29) April 17, 2026
Here’s everything you need to know — eligibility, subject changes, improvement options and more.
Don’t miss the details that matter.
🔗 Official… pic.twitter.com/0bxM2JHrgL
ये भी पढ़ें-