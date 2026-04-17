ETV Bharat / state

CBSE 10th Result 2026: किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम होने पर छात्र ना हों उदास, दोबारा दे सकते हैं बोर्ड परीक्षा, जानें नियम

CBSE 10वीं रिजल्ट के बाद दूसरा मौका: अब फिर से बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं छात्र-छात्राएं

दोबारा बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं छात्र, सीबीएसई की ओर से दी गई जानकारी
दोबारा बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं छात्र, सीबीएसई की ओर से दी गई जानकारी (PIC SOURCE: ANI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 17, 2026 at 3:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 की मुख्य परीक्षा 2026 के परिणाम के बाद छात्रों को बड़ी राहत देते हुए दूसरी बोर्ड परीक्षा का मौका दिया है. अब वह छात्र, जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं या बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, दोबारा परीक्षा देकर अपने परिणाम में सुधार कर सकते हैं. बोर्ड ने इस प्रक्रिया को आसान बनाते हुए पात्रता, विषय बदलने और आवेदन से जुड़े सभी नियम साफ कर दिए हैं, ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के इस अवसर का लाभ उठा सकें.

कौन छात्र ले सकते हैं दूसरा मौका
बोर्ड ने कहा कि वह सभी छात्र जिन्होंने मुख्य परीक्षा पास कर ली है लेकिन अपने अंक सुधारना चाहते हैं, इस दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, कंपार्टमेंट श्रेणी के छात्र और तीसरे अवसर वाले छात्र भी इसमें बैठ सकते हैं. यह व्यवस्था छात्रों को बिना एक साल गंवाए अपने परिणाम को बेहतर बनाने का अवसर देती है.

LOC प्रक्रिया और नई समय-सीमा
यदि किसी छात्र का नाम पहले लिस्ट ऑफ कैंडीडेट्स (LOC) में शामिल नहीं हो पाया था तो बोर्ड ने स्कूलों को एक और मौका दिया है. 16 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 के बीच स्कूल छात्रों का नाम जोड़ सकते हैं, जिसके लिए परीक्षा शुल्क जमा करना जरूरी होगा. यह समय-सीमा बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

पहले से रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र
जिन छात्रों का नाम पहले से LOC में दर्ज है, उनके पास अब कुछ विकल्प मौजूद हैं. वह परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार परीक्षा से नाम वापस ले सकते हैं, या जिन विषयों में सुधार करना चाहते हैं, उनमें बदलाव भी कर सकते हैं.

गणित विषय में बदलाव की सुविधाCBSE ने छात्रों को गणित विषय में लचीलापन दिया है. छात्र मैथेमेटिक्स स्टैंडर्ड से बेसिक में या बेसिक से स्टैंडर्ड में बदलाव कर सकते हैं. इससे छात्र अपनी तैयारी और समझ के अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं. कितने विषयों में सुधार संभवछात्र अधिकतम तीन विषयों में अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं. इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाएं शामिल हैं. यह सीमा पहले ही बोर्ड द्वारा तय की जा चुकी है.खेल और विशेष श्रेणी के छात्रों के लिए नियमखेल से जुड़े वह छात्र, जिन्हें पहले से बोर्ड की अनुमति मिली है, उनके नाम भी इस प्रक्रिया में जोड़े जा सकते हैं. वहीं चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स (CWSN) श्रेणी के लिए बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल पहले से पंजीकृत छात्रों को ही सुविधाएं मिलेंगी. इस परीक्षा के लिए नए CWSN उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जाएगा.फीस भरकर परीक्षा न देने पर क्या होगायदि कोई छात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद भी परीक्षा में शामिल नहीं होता है, तो उसका मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम ही अंतिम माना जाएगा. इसलिए छात्रों को सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी गई है.सिलेबस रहेगा वहीदूसरी बोर्ड परीक्षा का सिलेबस वही रहेगा जो मुख्य परीक्षा 2026 में था. यानी छात्रों को नया पाठ्यक्रम नहीं पढ़ना होगा, बल्कि पहले से पढ़े हुए विषयों की बेहतर तैयारी करनी होगी. क्या कहता है बोर्ड?CBSE ने छात्रों और स्कूलों को सलाह दी है कि वह सभी दिशा-निर्देशों और समय-सीमा का सख्ती से पालन करें. पूरी जानकारी बोर्ड के आधिकारिक सर्कुलर में उपलब्ध है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

CBSE CLASS 10TH RESULT 2026
BOARD EXAM SECOND TIME APPEAR
𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀 𝗫 𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱 𝗘𝘅𝗮𝗺

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.