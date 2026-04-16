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CBSE 10th RESULTS : डीपीएस स्कूल के छात्रों ने बनाई मेरिट में जगह, परिवार में खुशी की लहर

सीबीएसई दसवीं में डीपीएस स्कूल के दो छात्रों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है.दोनों छात्रों के परिजन और स्कूल में खुशी की लहर है.

CBSE 10th Results 2026
डीपीएस स्कूल के छात्रों ने बनाई मेरिट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 16, 2026 at 11:56 AM IST

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दुर्ग : सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों में दुर्ग जिले के जुनावनी स्थित डीपीएस स्कूल के दो होनहार विद्यार्थियों ने शानदार सफलता हासिल की है. डीपीएस के अथर्व ने 99.04 प्रतिशत और दिव्या वशिष्ठ ने 99.02 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया है. दोनों टॉपर्स की इस उपलब्धि से स्कूल और परिवार में खुशी की लहर है.नतीजे घोषित होते ही डीपीएस स्कूल में जश्न का माहौल देखने को मिला.प्रिंसिपल पुनीता नेहरू ने दोनों विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

अथर्व बनना चाहते हैं वकील

अथर्व ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया.उन्होंने बताया कि वे आगे कॉमर्स विषय लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं और भविष्य में वकील या बिजनेसमैन बनने का सपना रखते हैं. वहीं अथर्व के माता-पिता ने भी बेटे की इस सफलता पर गर्व जताते हुए इसे पूरे परिवार के लिए गौरव का क्षण बताया.

डीपीएस स्कूल के छात्रों ने बनाई मेरिट में जगह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिव्या का सपना डॉक्टर बनना

दूसरी टॉपर दिव्या वशिष्ठ ने भी अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, अनुशासन और बेहतर टाइम मैनेजमेंट को दिया.दिव्या का सपना आगे चलकर डॉक्टर बनने का है.दिव्या के परिवार में भी इस उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल है. स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. पुनीता नेहरू ने दोनों छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय हिस्सा लिया, जो उनकी सफलता का मुख्य कारण रहा. उन्होंने कहा कि दोनों विद्यार्थी अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा हैं और स्कूल के लिए गर्व की बात है.

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