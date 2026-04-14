CBSE 10th Result 2026: इस सप्ताह आएगा परिणाम, इतिहास में पहली बार अप्रैल में जारी होंगे अंक
सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा के लिए करीब 25 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 14 लाख छात्र और 11 लाख छात्राएं शामिल हैं.
Published : April 14, 2026 at 3:48 PM IST
अजमेर: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं परीक्षा का परिणाम इस सप्ताह आने की संभावना है. बोर्ड ने परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया है और इसी सप्ताह इसे जारी करेगा. सीबीएसई के इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जब दसवीं का परीक्षा परिणाम अप्रैल माह में जारी होगा. गत वर्ष 13 मई को दसवीं और बारहवीं का परिणाम एक साथ जारी हुआ था.
सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा इस वर्ष दो बार आयोजित की जा रही है. पहली परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक संपन्न हुई, जबकि दूसरी दसवीं की परीक्षा मई माह में होगी. पहली परीक्षा का राज्य में 740 केंद्रों पर आयोजन हुआ था. बोर्ड दसवीं की पहली परीक्षा का परिणाम अप्रैल में जारी करने जा रहा है. अजमेर रीजन में दसवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए राजस्थान के करीब 1,300 स्कूलों में 90 हजार विद्यार्थी पंजीकृत हैं. विद्यार्थी अपना परिणाम cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर देख सकते हैं. इसके अलावा डिजिलॉकर, उमंग एप तथा एसएमएस के माध्यम से भी परिणाम देखा जा सकता है.
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बारहवीं का परिणाम मई के पहले सप्ताह में : इसी तरह, बारहवीं की परीक्षा में अजमेर रीजन से कुल 82 हजार विद्यार्थी शामिल हुए हैं. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 12वीं का परीक्षा परिणाम मई माह के पहले सप्ताह तक आने की उम्मीद है. वर्ष 2025 से ही सीबीएसई ने दसवीं के लिए 'टू एग्जाम पॉलिसी' लागू की थी. गत वर्ष 13 मई 2025 को सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम एक साथ जारी किया था, जिसमें 10वीं में कुल 93.66 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, जबकि 12वीं में 88.39 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे. अजमेर रीजन में गत वर्ष दसवीं का परीक्षा परिणाम 93.66 प्रतिशत रहा था.
25 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं पंजीकृत: सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा के लिए करीब 25 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 14 लाख छात्र और 11 लाख छात्राएं शामिल हैं. देशभर में 8 हजार से अधिक केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ था. वहीं, 12वीं की परीक्षा में 18.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 10.2 लाख छात्र और 8.3 लाख छात्राएं हैं. 12वीं की परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक हुआ था.