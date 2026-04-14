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CBSE 10th Result 2026: इस सप्ताह आएगा परिणाम, इतिहास में पहली बार अप्रैल में जारी होंगे अंक

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं परीक्षा का परिणाम इस सप्ताह आने की संभावना है. बोर्ड ने परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया है और इसी सप्ताह इसे जारी करेगा. सीबीएसई के इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जब दसवीं का परीक्षा परिणाम अप्रैल माह में जारी होगा. गत वर्ष 13 मई को दसवीं और बारहवीं का परिणाम एक साथ जारी हुआ था. सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा इस वर्ष दो बार आयोजित की जा रही है. पहली परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक संपन्न हुई, जबकि दूसरी दसवीं की परीक्षा मई माह में होगी. पहली परीक्षा का राज्य में 740 केंद्रों पर आयोजन हुआ था. बोर्ड दसवीं की पहली परीक्षा का परिणाम अप्रैल में जारी करने जा रहा है. अजमेर रीजन में दसवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए राजस्थान के करीब 1,300 स्कूलों में 90 हजार विद्यार्थी पंजीकृत हैं. विद्यार्थी अपना परिणाम cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर देख सकते हैं. इसके अलावा डिजिलॉकर, उमंग एप तथा एसएमएस के माध्यम से भी परिणाम देखा जा सकता है. पढ़ें: CBSE Board Exams: स्टूडेंट्स के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी, नोट कर लें ये बातें