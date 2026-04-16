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CBSE 10th Result 2026: हांसी की बेटी प्रिया ने रचा इतिहास, 10वीं में 98.20 फीसद अंक लाकर बनी जिला टॉपर

हांसी जिले की प्रिया ने 10 वीं बोर्ड की परीक्षा में 98.20% अंक हासिल कर जिले में टॉप किया है.

Hansi District Topper
हांसी की बेटी प्रिया ने रचा इतिहास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 16, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
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हांसी: CBSE बोर्ड की ओर से घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम में हांसी जिले की छात्रा प्रिया ने 98.20% अंक लाकर जिले में टॉप किया है. ग्रामीण परिवेश से निकलकर प्रिया ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है. प्रिया की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है. साथ ही हर कोई उसकी सराहना कर रहा है.

स्कूल में हुआ भव्य स्वागत: वहीं, परिणाम घोषित होने के बाद जब प्रिया अपने स्कूल आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस पहुंचीं, तो वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया. स्कूल परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. सभी ने प्रिया की इस सफलता पर गर्व जताया.

दूसरे स्टूडेंट के लिए बनी प्रेरणा: प्रिया की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्र से आने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी और लगातार प्रयास करते हुए यह मुकाम हासिल किया. उनके इस प्रदर्शन से जिले के अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिली है.

हांसी की बेटी प्रिया बनीं 10वीं में जिला टॉपर (ETV Bharat)

परिवार में खुशी का माहौल: प्रिया की सफलता से उनके परिवार में गर्व और खुशी का माहौल है. पूरे गांव और हांसी क्षेत्र के लोग इस उपलब्धि को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं. अपनी सफलता पर प्रिया ने कहा कि, "मुझे बहुत खुशी हो रही है. मैंने लगातार मेहनत की और उसी का यह परिणाम है." वहीं, प्रिया के पिता सुनील ने कहा कि, "बेटी की इस सफलता पर हमें गर्व है. यह उसकी कड़ी मेहनत का फल है."

"बेटियों का आगे बढ़ना सकारात्मक संकेत": प्रिया की सफलता पर खंड शिक्षा अधिकारी सतेंद्र ने कहा कि, "यह हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. खासकर बेटियों का आगे बढ़ना शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक संकेत है." वहीं, स्कूल डायरेक्टर आनंद ने कहा कि, "हमारे स्कूल के आधे से अधिक विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, जो बेहद गर्व की बात है." इसके साथ ही स्कूल संचालक साहिल ने कहा कि, "प्रिया ने पूरे हांसी जिले का नाम रोशन किया है. हमें उसकी उपलब्धि पर बेहद खुशी है."

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