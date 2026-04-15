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MP बोर्ड के बाद CBSE का सरप्राइज रिजल्ट, नहीं होगा कोई टॉपर, भोपाल का शानदार प्रदर्शन

भोपाल: मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के नतीजों के बाद सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) ने भी अचानक 10वीं सेशन-1 का रिजल्ट जारी कर परीक्षार्थियों को चौंका दिया. भोपाल रीजन में 1.15 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें शानदार सफलता दर देखने को मिली, लेकिन इस बार बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए टॉपर कल्चर को पूरी तरह खत्म कर दिया है.

अचानक आया रिजल्ट, स्कूलों में जश्न का माहौल

बता दें कि सीबीएसई ने बुधवार शाम 4 बजे कक्षा 10वीं सेशन-1 के परिणाम घोषित किया. इस बार रिजल्ट बिना पूर्व सूचना के जारी हुआ. जिससे पहले छात्र और अभिभावक चौंक गए, लेकिन परिणाम सामने आते ही स्कूलों और घरों में खुशी का माहौल बन गया. परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in के साथ UMANG ऐप और DigiLocker पर भी आसानी से देख सकते हैं.

भोपाल रीजन में शानदार प्रदर्शन

इस बार भोपाल रीजन से करीब 1 लाख 15 हजार 889 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया. इनमें से 92.71 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए. यह पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है. वहीं लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी, जहां उनका पास प्रतिशत 94.4 प्रतिशत रहा. वहीं लड़कों का परीक्षा परिणाम 91.32 प्रतिशत रहा. वहीं भोपाल रीजन में परीक्षा के लिए 493 केंद्र बनाए गए थे, जहां शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं संपन्न हुईं.

टॉपर नहीं, तनाव कम करने पर जोर

सीबीएसई ने इस बार एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए न तो कोई मेरिट लिस्ट जारी की और न ही किसी छात्र को टॉपर घोषित किया है. बोर्ड ने सभी स्कूलों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर भी किसी छात्र को टॉपर घोषित न करें. इस फैसले के पीछे उद्देश्य है कि छात्रों पर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और मानसिक दबाव को कम करना, ताकि वे स्वस्थ माहौल में आगे बढ़ सकें.