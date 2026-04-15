ETV Bharat / state

MP बोर्ड के बाद CBSE का सरप्राइज रिजल्ट, नहीं होगा कोई टॉपर, भोपाल का शानदार प्रदर्शन

CBSE ने 10वीं क्लास का रिजल्ट किया जारी, टॉपर का नाम जारी नहीं, इन वेबसाइट्स पर स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं रिजल्ट.

CBSE 10TH CLASS RESULT
MP बोर्ड के बाद CBSE का सरप्राइज रिजल्ट (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के नतीजों के बाद सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) ने भी अचानक 10वीं सेशन-1 का रिजल्ट जारी कर परीक्षार्थियों को चौंका दिया. भोपाल रीजन में 1.15 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें शानदार सफलता दर देखने को मिली, लेकिन इस बार बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए टॉपर कल्चर को पूरी तरह खत्म कर दिया है.

अचानक आया रिजल्ट, स्कूलों में जश्न का माहौल

बता दें कि सीबीएसई ने बुधवार शाम 4 बजे कक्षा 10वीं सेशन-1 के परिणाम घोषित किया. इस बार रिजल्ट बिना पूर्व सूचना के जारी हुआ. जिससे पहले छात्र और अभिभावक चौंक गए, लेकिन परिणाम सामने आते ही स्कूलों और घरों में खुशी का माहौल बन गया. परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in के साथ UMANG ऐप और DigiLocker पर भी आसानी से देख सकते हैं.

भोपाल रीजन में शानदार प्रदर्शन

इस बार भोपाल रीजन से करीब 1 लाख 15 हजार 889 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया. इनमें से 92.71 प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए. यह पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है. वहीं लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी, जहां उनका पास प्रतिशत 94.4 प्रतिशत रहा. वहीं लड़कों का परीक्षा परिणाम 91.32 प्रतिशत रहा. वहीं भोपाल रीजन में परीक्षा के लिए 493 केंद्र बनाए गए थे, जहां शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं संपन्न हुईं.

टॉपर नहीं, तनाव कम करने पर जोर

सीबीएसई ने इस बार एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए न तो कोई मेरिट लिस्ट जारी की और न ही किसी छात्र को टॉपर घोषित किया है. बोर्ड ने सभी स्कूलों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर भी किसी छात्र को टॉपर घोषित न करें. इस फैसले के पीछे उद्देश्य है कि छात्रों पर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और मानसिक दबाव को कम करना, ताकि वे स्वस्थ माहौल में आगे बढ़ सकें.

टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम से बदली तस्वीर

बता दें कि साल 2026 में CBSE ने पहली बार टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम लागू किया है. इसके तहत पहला अनिवार्य एग्जाम 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित किया गया. इस नई व्यवस्था का मकसद छात्रों को एक से अधिक मौके देना और परीक्षा के डर को कम करना है. इससे छात्र बेहतर तैयारी के साथ अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं.

सेशन-2 से मिलेगा सुधार का मौका

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए सेशन-2 परीक्षा का विकल्प खुला है. यह परीक्षा 15 मई से 1 जून 2026 के बीच आयोजित होगी. इसमें छात्र अधिकतम 3 विषयों में अपने अंक सुधार सकते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह व्यवस्था उन छात्रों के लिए राहत लेकर आई है, जो थोड़े अंतर से बेहतर प्रदर्शन से चूक गए हैं.

फेल छात्रों के लिए भी राहत

सीबीएसई ने असफल छात्रों के लिए भी रास्ता खुला रखा है. एक या दो विषयों में फेल होने वाले छात्रों को कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखकर सेशन-2 में बैठने का मौका दिया जाएगा. हालांकि तीन या उससे अधिक विषयों में असफल छात्रों को अब 2027 की मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा.

TAGGED:

CBSE ENDS TOPPER CULTURE
BHOPAL CBSE RESULT 92 PERCENT
CBSE 10TH EXAM RESULT WEBSITE
CBSE 2ND SESSION 15TH MAY
CBSE 10TH CLASS RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.