10वीं बोर्ड के साइंस और सोशल साइंस कॉपी के लिए नए नियम, CBSE ने स्कूलों को दिया ये निर्देश

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे 10वीं क्लास में भाग लेने जा रहे छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने का अच्छे से अभ्यास करवा दें, ताकि वे एग्जाम के समय किसी भी प्रकार की गलती करने से बच जाएं. चूंकि सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं के साइंस और सोशल साइंस के पेपर में मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से चेंजेस किये गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी से छात्रों को अवगत करवाने की जिम्मेदारी स्कूलों को दी गई है. अब इन दोनों विषयों के प्रश्नपत्र अलग-अलग सेक्शनों में बंटे होंगे और छात्रों को अपनी कॉपी भी इसी प्रारूप में विभाजित करके ही उत्तर लिखने होंगे.

सीबीएसई ने जारी किया निर्देश

बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि सेक्शन बदलकर लिखे गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और न ही इन गलतियों को री-चेकिंग या री-इवैल्युएशन में सुधारा जाएगा. इसलिए सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस वर्ष कक्षा दसवीं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से प्रश्न पत्रों को दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है.

सीबीएसई की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार, साइंस का प्रश्नपत्र तीन भागों में होगा. खंड A में जीव विज्ञान, खंड B में रसायन विज्ञान और खंड C में भौतिकी शामिल है. इसी प्रकार सोशल साइंस के पेपर को चार भागों में बाटा गया है. खंड A में इतिहास, खंड B में भूगोल, खंड C में राजनीति विज्ञान और खंड D में अर्थशास्त्र शामिल है.