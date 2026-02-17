ETV Bharat / state

CBSE Board Exam 2026 : 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, नकल रोकने के लिए तैनात किए गए थ्री लेयर फ्लाइंग स्क्वॉड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रीजन ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

अजमेर : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है. अजमेर रीजन से दोनों परीक्षा में करीब 1 लाख 72 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा सुबह एक पारी में सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक होगी. बोर्ड के जारी निर्देशो के अनुसार 10वीं के विद्यार्थियों को पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है. सीबीएसई के अजमेर रीजन के अनुसार इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 1 लाख 72 हजार विद्यार्थी पंजीकृत हैं. इनमें 10वीं के करीब 90 हजार और 12वीं के 82 हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. अजमेर रीजन से राजस्थान के 13 सौ स्कूलों के विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा के लिए प्रदेश में करीब 740 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा के दौरान नकल के मामलों को रोकने के लिए तीन स्तर पर उड़नदस्तों का गठन किया गया है, इसमें बोर्ड, दिल्ली शिक्षा विभाग और राज्यों के स्तर पर टीमें बनाई गई है. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. अजमेर रीजन कार्यालय में भी परीक्षाओं की सफल संचालन के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है. इसे भी पढ़ें: CBSE बोर्ड का बड़ा फैसला, 10वीं के लिए पहली बोर्ड परीक्षा अनिवार्य, अनुपस्थित छात्रों पर लागू होंगे सख्त नियम