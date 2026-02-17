CBSE Board Exam 2026 : 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, नकल रोकने के लिए तैनात किए गए थ्री लेयर फ्लाइंग स्क्वॉड
अजमेर रीजन में सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं. 10वीं के छात्रों के लिए उपस्थिति अनिवार्य की गई है.
Published : February 17, 2026 at 10:09 AM IST
अजमेर : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है. अजमेर रीजन से दोनों परीक्षा में करीब 1 लाख 72 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा सुबह एक पारी में सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक होगी. बोर्ड के जारी निर्देशो के अनुसार 10वीं के विद्यार्थियों को पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है.
सीबीएसई के अजमेर रीजन के अनुसार इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 1 लाख 72 हजार विद्यार्थी पंजीकृत हैं. इनमें 10वीं के करीब 90 हजार और 12वीं के 82 हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. अजमेर रीजन से राजस्थान के 13 सौ स्कूलों के विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा के लिए प्रदेश में करीब 740 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा के दौरान नकल के मामलों को रोकने के लिए तीन स्तर पर उड़नदस्तों का गठन किया गया है, इसमें बोर्ड, दिल्ली शिक्षा विभाग और राज्यों के स्तर पर टीमें बनाई गई है. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. अजमेर रीजन कार्यालय में भी परीक्षाओं की सफल संचालन के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है.
10वीं के छात्रों के लिए सख्त निर्देश : बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने दसवीं की विद्यार्थियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें बोर्ड की दसवीं की हो रही परीक्षा में बैठना अनिवार्य है. ऐसे विद्यार्थी जो पहली परीक्षा में कम से कम तीन विषयों की परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें जरूरी रिपीट श्रेणी में रखा जाएगा. परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है. निर्देशों के मुताबिक, छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है. यदि कोई विद्यार्थी कम से कम तीन विषयों की परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है, तो उसे 'अनिवार्य पुनरावृत्ति' (Essential Repeat) की श्रेणी में डाल दिया जाएगा. इसका सीधा अर्थ है कि छात्र को पूरा साल दोबारा पढ़ना पड़ सकता है.
आधे घंटे पहले पंहुचे परीक्षा केंद्र : सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है. बोर्ड के अनुसार परीक्षार्थी को परीक्षा के निर्धारित समय से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा. 10:30 से 1:30 बजे तक परीक्षा का समय है. सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस बार देश और विदेश के 46 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं.