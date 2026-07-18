CBN की कार्रवाई, कार से 136 किलो डोडा चूरा जब्त, आरोपी गिरफ्तार
उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि सुरक्षा कारणों से वाहन की तलाशी मौके पर नहीं ली जा सकी.
Published : July 18, 2026 at 5:45 PM IST
चित्तौड़गढ़ः नशा मुक्त भारत अभियान" के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) कोटा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 136.150 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा पकड़ा है. तस्करी में प्रयुक्त एक कार जब्त की है. इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है.
उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा नरेश बुन्देल ने बताया कि सीबीएन को सूचना मिली थी कि राजस्थान नंबर की एक कार चित्तौड़गढ़ जिले में नेतावल महाराज– ओडूंद मार्ग से सीकर की ओर अवैध डोडा चूरा लेकर जा रही है. सूचना के आधार पर टीम का गठन किया. इस टीम ने संदिग्ध मार्ग पर निगरानी रखी. कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज गति से कार को भगाने लगा.
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कार से जब्त की डोडा चूराः लगभग 300 मीटर तक पीछा करने के बाद सीबीएन अधिकारियों ने पिस्टल और ट्राइका राइफल से चेतावनी स्वरूप हवाई फायर किए. इसके बाद आरोपी कार छोड़कर भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे मौके पर दबोच लिया. उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि सुरक्षा कारणों से वाहन की तलाशी मौके पर नहीं ली जा सकी. कार को सीबीएन कोटा कार्यालय लाकर जांच की गई तो उसमें रखी 7 बोरियों से 136.150 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ. सीबीएन ने कानूनी कार्रवाई पूरी कर अवैध डोडा चूरा और कार को जब्त कर लिया गया. साह ही आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है. सीबीएन टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है.