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CBN का भरतपुर, डीडवाना और चित्तौड़गढ़ में एक्शन: पंजाब–राजस्थान सप्लाई होने जा रही नशे की खेप पकड़ी

CBN टीम ट्रक चालक को रोककर तलाशी लेते हुए ( Courtesy - CBN office )