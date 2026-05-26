CBN का भरतपुर, डीडवाना और चित्तौड़गढ़ में एक्शन: पंजाब–राजस्थान सप्लाई होने जा रही नशे की खेप पकड़ी

CBN का भरतपुर, डीडवाना और चित्तौड़गढ़ में एक्शन: पंजाब–राजस्थान सप्लाई होने जा रही नशे की खेप पकड़ी
इन तीन कार्रवाईयों के दौरान सीबीएन टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.
Published : May 26, 2026 at 6:24 PM IST
कोटा: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने प्रदेश में तीन अलग-अलग जगह कार्रवाई करते हुए डोडा चूरा की भारी खेप को पकड़ा है. यह कार्रवाई भरतपुर, डीडवाना-कुचामन और चित्तौड़गढ़ जिले में की गई है. इन तीनों कार्रवाइयों में 1229 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया. इसके साथ दो ट्रकों को जब्त किया गया. वहीं दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. सीबीएन के डिप्टी कमिश्नर, राजस्थान नरेश बुंदेल ने बताया कि तीनों कार्रवाईयां 23 से 25 मई के बीच की गई. इस दौरान तस्करी कर पंजाब और राजस्थान में नशे की खेत पहुंचाई जा रही थी, जिसे रोका गया है.
डिप्टी कमिश्नर नरेश बुन्देल के अनुसार 23 मई को सीबीएन जयपुर सेल की टीम को भरतपुर में कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया था. इस कार्रवाई में मदद करने के लिए 24 मई को कोटा से भी टीम भेज दी गई थी. दोनों टीम ने नेशनल हाईवे 21 पर लगाई टोल प्लाजा भरतपुर पर निगरानी रखी और एक ट्रक को रोका गया. जिसमें 46 पॉली बैग में 1088.45 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ. इस ट्रक को जब्त कर लिया गया. साथ ही चालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया. उसे गिरफ्तार भी कर लिया है. यह माल चंडीगढ़ आरटीओ में रजिस्टर्ड ट्रक के माध्यम से झारखंड से पंजाब ले जाया जा रहा था.
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इसी तरह से दूसरी कार्रवाई 23 मई को डीडवाना रोड पर की गई. जहां पर कुचामन-डीडवाना-सीकर मार्ग पर छोटी छपरी टोल प्लाजा के नजदीक टीम ने एक ट्रक को रोका था. उसमें से 40.210 किलोग्राम डोडा चूरा मिला था. इस मामले में भी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया. चोरी छिपे इस माल को चालक ले जा रहा था, जिस पर सीबीएन जयपुर की टीम ने कार्रवाई की. ट्रक को भी जब्त कर लिया गया.
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जबकि तीसरी कार्रवाई चित्तौड़गढ़ की टीम ने 24 और 25 मई को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर की. जिसके तहत मादक पदार्थ तस्कर चकतिया रकामपुरा मार्ग पर सुनसान क्षेत्र से डोडा चूरा का परिवहन करने वाले थे. सूचना पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम मौके पर पहुंची थी, जिसमें 25 मई को सुबह 6 बजे के आसपास मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध नजर आए थे. लेकिन टीम को देख जंगल की तरफ भाग गए. बाद में पीछा करने पर घने जंगल में पांच कट्टों में भरा 100 किलोग्राम डोडा चूरा मिल गया, लेकिन दोनों आरोपी भाग गए थे.