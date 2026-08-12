ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में CBN की बड़ी कार्रवाई: नाकाबंदी तोड़ भाग रही गाड़ी से 451 किलो डोडा चूरा जब्त, 1 गिरफ्तार

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने चित्तौड़गढ़ में गुजरात नंबर की गाड़ी से 451 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है.

गाड़ी से 451 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त
गाड़ी से 451 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की राजस्थान यूनिट ने चित्तौड़गढ़ जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा, नरेश बुंदेल ने बताय कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गुजरात नंबर की एक स्कॉर्पियो कार में भदेसर क्षेत्र से अवैध डोडा चूरा भरकर जोधपुर ले जाया जा रहा है. इस इनपुट के आधार पर CBN कोटा की टीम ने भदेसर-पोटला कलां से पोटला खुर्द मार्ग पर तुरंत रणनीतिक नाकाबंदी की.

सरकारी वाहन को टक्कर मारी: उन्होंने बताया कि नाकाबंदी के दौरान जब अधिकारियों ने मुखबिर के बताए संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया, तो तस्कर ने गाड़ी रोकने के बजाय CBN के सरकारी वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक ने अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने की कोशिश की. हालांकि, सतर्क और मुस्तैद सुरक्षा घेरे ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को चारों तरफ से घेरकर मौके पर ही दबोच लिया.

इसे भी पढ़ें- राजसमंद में तस्करों की पुलिस से मुठभेड़, 70 लाख के अफीम-डोडा के साथ आरोपी गिरफ्तार

451 किलो डोडा चूरा जब्त: नरेश बुंदेल ने बताय कि सुरक्षा कारणों और रात के समय मौके पर तलाशी संभव न होने के कारण, स्कॉर्पियो कार को CBN कार्यालय लाया गया. विस्तृत तलाशी के दौरान वाहन के अंदर रखे 20 बैगों से कुल 451.400 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ. ब्यूरो ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर अवैध मादक पदार्थ और तस्करी में प्रयुक्त कार को NDPS अधिनियम 1985 के तहत जब्त कर लिया है और पकड़े गए तस्कर से आगे की पूछताछ जारी है.

TAGGED:

CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS ACTION
DODA CHURA SEIZED
CHITTORGARH CBN ACTION
451 किलो डोडा चूरा जब्त
CHITTORGARH DODA CHURA SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.