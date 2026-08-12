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चित्तौड़गढ़ में CBN की बड़ी कार्रवाई: नाकाबंदी तोड़ भाग रही गाड़ी से 451 किलो डोडा चूरा जब्त, 1 गिरफ्तार

चित्तौड़गढ: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की राजस्थान यूनिट ने चित्तौड़गढ़ जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा, नरेश बुंदेल ने बताय कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गुजरात नंबर की एक स्कॉर्पियो कार में भदेसर क्षेत्र से अवैध डोडा चूरा भरकर जोधपुर ले जाया जा रहा है. इस इनपुट के आधार पर CBN कोटा की टीम ने भदेसर-पोटला कलां से पोटला खुर्द मार्ग पर तुरंत रणनीतिक नाकाबंदी की.

सरकारी वाहन को टक्कर मारी: उन्होंने बताया कि नाकाबंदी के दौरान जब अधिकारियों ने मुखबिर के बताए संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया, तो तस्कर ने गाड़ी रोकने के बजाय CBN के सरकारी वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक ने अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने की कोशिश की. हालांकि, सतर्क और मुस्तैद सुरक्षा घेरे ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को चारों तरफ से घेरकर मौके पर ही दबोच लिया.