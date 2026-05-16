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CBN की दो कार्रवाई: बिना नंबरी कार और ट्रैक्टर से पकड़ा 539 किलो से ज्यादा डोडा चूरा

चित्तौड़गढ़: मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने चित्तौड़गढ़ जिले में दो बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है. CBN ने अलग-अलग मामलों में कुल 539.760 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया है. दोनों ही मामले में चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. एक कार्यवाही बस्सी क्षेत्र में हुई, जिसमें दो बिना नंबरी कार पकड़ी गई. इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले में एक टैक्टर–ट्रॉली से भी डोडा चूरा पकड़ा है. पकड़े गए डोडा चूरा का अनुमानित मूल्य करीब 70 लाख रुपए बताया गया है.

उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने बताया कि सूचना मिली थी कि चित्तौड़गढ़ से मारवाड़ इलाके में दो गाड़ियों से भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा ले जाया जा रहा है. सूचना पर टीम का गठन कर सादी-बस्सी रोड पर निगरानी शुरू की गई. जब सूचना के अनुसार कार नहीं आई, तो CBN की टीम ने आस-पास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान गांव कंवरजी का खेड़ा, तहसील बस्सी के पास जंगल में झाड़ियों के बीच कच्चे रास्ते पर दो कार लावारिस हालत में खड़ी मिली. नारकोटिक्स ने बिना नंबरी दोनों कारों की तलाशी में 32 बैग में भरा कुल 464.940 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ. CBN ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर डोडा चूरा और दोनों गाड़ियों को NDPS एक्ट, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त कर लिया.