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CBN की छापेमारी में 1.28 लाख नशीली टैबलेट, 7200 कैप्सूल और 1150 नशीले इंजेक्शन जब्त

सीबीएन ने जब्त की प्रतिबंधित कैप्सूल की खेप ( फोटो सोर्स-केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो. )