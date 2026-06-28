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CBN की छापेमारी में 1.28 लाख नशीली टैबलेट, 7200 कैप्सूल और 1150 नशीले इंजेक्शन जब्त

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने संदिग्ध के घर और गोदाम पर की छापेमारी.

सीबीएन ने जब्त की प्रतिबंधित कैप्सूल की खेप
सीबीएन ने जब्त की प्रतिबंधित कैप्सूल की खेप (फोटो सोर्स-केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 12:13 PM IST

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जयपुर : प्रतिबंधित नशीली दवाओं, कैप्सूल और इंजेक्शन की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन ने बड़ी संख्या में नशीली टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन जब्त किए हैं. यह मामला पिछले दिनों एक आरोपी से पकड़े गए नशे के कैप्सूल की कार्रवाई से जुड़ा है. इस मामले से जुड़े एक संदिग्ध के घर और गोदाम पर छापेमारी में सीबीएन को बड़ी खेप मिली. जिसे जब्त कर लिया गया है. सीबीएन के जयपुर अधीक्षक डीके सोती ने बताया कि एल्प्राजोलम की 1,20,600 टैबलेट, ट्रामाडोल के 16,800 कैप्सूल, लोराजेपम की 7200 टैबलेट और ट्रामोडोल इंजेक्शन की 750 और पेंटाजोसिन इंजेक्शन की 400 वायल जब्त की गई है.

एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों में कार्रवाई : उन्होंने बताया, 21 जून को एक व्यक्ति को प्रतिबंधित ट्रामाडोल के 72,000 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया गया था. उस मामले में एक संदिग्ध के बारे में जानकारी मिली थी. जो प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी में शामिल था. सीबीएन की टीम उसके घर पहुंची तो आरोपी घर नहीं मिला. उसके गोदाम की तलाश में नशीली दवाओं की बड़ी खेप मिली. जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया.

CBN की छापेमारी
CBN की छापेमारी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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तस्करी नेटवर्क और ड्रग कार्टेल का खात्मा मकसद : उनका कहना है कि यह कार्रवाई केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) अधिकारियों की कडी मेहनत, सतर्कता और समर्पण का प्रत्यक्ष परिणाम है। 'नशा मुक्त भारत अभियान' की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) का उद्देश्य केवल मादक पदार्थों की जब्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध तस्करी नेटवर्क एवं ड्रग कार्टेल्स को पूरी तरह समाप्त करना है. सीबीएन द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जाती रहेगी.

आमजन यहां दे सकते हैं सूचना : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने आमजन से अपील की है कि मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की रोकथाम में सामुदायिक सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मादक पदार्थों से संबंधित किसी भी प्रकार का संदिग्ध गतिविधि, नशा और तस्करी की सूचना केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) राजस्थान यूनिट के कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 0744-2438928, वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8764748232 और ईमेल: dnc-kota@cbn.nic.in पर गोपनीय रूप से दी जा सकती है. जानकारी देने वाले का नाम व पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

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