CBN की नई पहल, किसानों के बीच पहुंचे उप नारकोटिक्स आयुक्त, बोले, 'भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे बताएं किसान'
सीबीएन की जनसुनवाई में किसानों को लाइसेंस प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी गई.
Published : August 13, 2026 at 4:20 PM IST
चित्तौड़गढ़: अफीम किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने नई पहल शुरू की है. पहली बार राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से किसानों के बीच जाकर जनसुनवाई की शुरुआत की गई है. चित्तौड़गढ़ शहर के एक निजी रिसॉर्ट में हुई जनसुनवाई में उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल पहुंचे. उनके साथ चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा के नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे. इस दौरान उप नारकोटिक्स आयुक्त ने कहा कि किसान भ्रष्टाचार की शिकायत हमें सीधे बताएं.
भ्रष्टाचार की जानकारी सीधे दें किसान: उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने कहा कि कई बार विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं. उन्होंने कहा, किसानों के साथ ऐसा कुछ होता है, तो वे सीधे आकर हमें बताएं. किसान अलग से भी आकर भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं. हम किसानों के बीच इसीलिए जा रहे हैं, जिससे वे खुल कर अपनी बात कह सकें. ऐसे मामले न हों, इसलिए हम हर 15-20 दिन में किसानों के बीच जाएंगे और उनकी सभी प्रकार की समस्या का समाधान करेंगे. इस दौरान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त कोटा, चित्तौड़गढ़ खंड प्रथम के जिला अफीम अधिकारी बीएन मीणा, खंड द्वितीय के डीके सिंह, खंड तृतीय के आरके मीणा के अलावा अधीक्षक जगदीश महावल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. यहां अलग-अलग डेस्क भी लगाए गए थे, जहां किसानों ने अपनी समस्याओं का समाधान करवाया.
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किसानों को लाइसेंस प्रक्रिया के सम्बन्ध में दी जानकारी: उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि विभाग की ओर से किसानों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने के उद्देश्य से इस तरह के जनसुनवाई शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. विभाग का मुख्य कार्यालय कोटा में है और प्रत्येक किसान के लिए वहां पहुंच कर अपनी समस्या रखना संभव नहीं हो पाता. इसी को देखते हुए चित्तौड़गढ़ में जनसुनवाई शिविर आयोजित कर किसानों की समस्याएं उनके बीच पहुंच कर सुनने का प्रयास किया गया. उन्होंने कहा कि किसानों को लाइसेंस प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी गई तथा जिन मामलों में लाइसेंस नहीं बन सकता, उनमें उसके कारणों से भी अवगत कराया गया. किसानों की समस्याओं को लिखित रूप में दर्ज कर उनका नियमानुसार समाधान करवाने की कार्रवाई की जाएगी.
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इन समस्याओं को लेकर आए अफीम किसान: जनसुनवाई में भदेसर, निम्बाहेड़ा, कपासन, बेगूं सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से किसान सीधे उप नारकोटिक्स आयुक्त के सामने अपनी समस्याएं लेकर आए. किसानों ने लाइसेंस पात्रता, मापजोख, पट्टे में नाम सुधार, शुद्धिकरण, नामान्तरण और पुराने पट्टों के कटने के कारणों जैसी शिकायतें रखीं. उप नारकोटिक्स आयुक्त ने सभी शिकायतों को सुना और निराकरण का आश्वासन दिया.