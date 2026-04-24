CBN ने पकड़ी डोडा चूरा की अनोखी तस्करी, पैकिंग की नई स्टाइल, बाहर से दिख रहा लहसुन... अंदर नशे की खेप
ब्यूरो ने जनवरी 2025 से अब तक 149 कार्रवाइयां की, जिनमें 187 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.
Published : April 24, 2026 at 4:21 PM IST
कोटा: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने लहसुन की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है. कोटा जिले के नेशनल हाईवे 52 पर मंडाना टोल नाके पर दो पिकअप गाड़ियों को पकड़ा गया, जिनमें 104 कट्टों में 938 किलोग्राम डोडा चूरा भरा हुआ था. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उपायुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि यह कार्रवाई गुरुवार दोपहर शुरू हुई और रात तक चली. तस्करों ने डोडा चूरा को पहले कपड़े के बैग में भरा, फिर उसे प्लास्टिक के कट्टे में डाल दिया. कट्टों को इस तरह पैक किया गया था कि बाहर से बिल्कुल लहसुन जैसा लग रहा था. मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई. इस मामले में 938 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया है, जबकि 32 क्विंटल से अधिक लहसुन भी बरामद हुआ है.
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गिरफ्तार आरोपियों में चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर क्षेत्र के नपावली निवासी 20 वर्षीय साहिल, 25 वर्षीय शाकिब खान और 39 वर्षीय महमूद शामिल हैं. दोनों पिकअप वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं. मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. नरेश बुंदेल के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक 149 कार्रवाइयां की जा चुकी हैं, जिनमें 187 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 112 वाहन सीज किए गए हैं. जब्त किए गए माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए है.
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नाबालिग से चलवा रहे थे 20 पहियों वाला ट्रक: डिप्टी कमिश्नर नरेश बुंदेल का कहना है कि तस्कर अलग-अलग तरह की योजना तस्करी के लिए बना रहे हैं. हाल ही में विभाग ने यूपी के मथुरा के नजदीक एक बड़े ट्रक को पकड़ा था. इसे अलग तरह से ही तस्करी के लिए तैयार किया गया था, जिसमें अलग ही केबिन टाइप का सिस्टम बना रखा था. इसको एस्कॉर्ट कर रहे एक दूसरे वाहन को भी पकड़ा था. इसके अलावा जयपुर में एक कार्रवाई उनके विभाग ने हाल ही में की है. इसमें भी नाबालिग के जरिए तस्करी की जा रही थी, यह नाबालिग 20 चक्के के एक बड़े ट्रक को चला रहा था. यह भी एक नया तरीका तस्करी का है. इस मामले में किशोर न्यायालय में कार्रवाई सीबीएन की टीम ने की है.
2025 में सीज नशीला पदार्थ
|आइटम
|मात्रा
|कार्रवाई
|डोडा चूरा
|16716.624 किलो
|60
|अफीम
|163.664 किलो
|30
|गांजा
|743.724 किलो
|13
|एमडी
|4.3086 किलो
|15
|हेरोइन
|644 ग्राम
|3
|चरस
|47 ग्राम
|पहले के केस में (अन्य माल के साथ)
|अफीम खेती
|1516 स्क्वायर मीटर
|4
|अफीम के पौधे
|1666 पौधे
|1
|नशीली दवा
|- 98331 टेबलेट
|5
2026 में सीज नशीला पदार्थ
|आइटम
|मात्रा
|कार्रवाई
|डोडा चूरा
|3313.507 किलो
|10
|अफीम
|120.005 किलो
|16
|गांजा
|4.909 किलो
|1
|एमडी
|1.351 किलो
|3
|एमडी क्रूड
|3.961 किलो
|1
|एमडी केमिकल
|200 किलो
|पहले के केस में
|हेरोइन
|278 ग्राम
|1
|अफीम के पौधे
|1489 पौधे
|2
|एलडीसी
|480 ग्राम
|1
|मेथाक्वालोन
|4.11 ग्राम
|1
|नशीली दवा
|23976 टेबलेट व 1.826 किलो
|1