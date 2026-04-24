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CBN ने पकड़ी डोडा चूरा की अनोखी तस्करी, पैकिंग की नई स्टाइल, बाहर से दिख रहा लहसुन... अंदर नशे की खेप

कोटा: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने लहसुन की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है. कोटा जिले के नेशनल हाईवे 52 पर मंडाना टोल नाके पर दो पिकअप गाड़ियों को पकड़ा गया, जिनमें 104 कट्टों में 938 किलोग्राम डोडा चूरा भरा हुआ था. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उपायुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि यह कार्रवाई गुरुवार दोपहर शुरू हुई और रात तक चली. तस्करों ने डोडा चूरा को पहले कपड़े के बैग में भरा, फिर उसे प्लास्टिक के कट्टे में डाल दिया. कट्टों को इस तरह पैक किया गया था कि बाहर से बिल्कुल लहसुन जैसा लग रहा था. मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई. इस मामले में 938 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया है, जबकि 32 क्विंटल से अधिक लहसुन भी बरामद हुआ है.

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गिरफ्तार आरोपियों में चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर क्षेत्र के नपावली निवासी 20 वर्षीय साहिल, 25 वर्षीय शाकिब खान और 39 वर्षीय महमूद शामिल हैं. दोनों पिकअप वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं. मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. नरेश बुंदेल के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक 149 कार्रवाइयां की जा चुकी हैं, जिनमें 187 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 112 वाहन सीज किए गए हैं. जब्त किए गए माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए है.