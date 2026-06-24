बस में ला रहा था प्रतिबंधित ट्रामाडोल की खेप, CBN ने दबोचा, 72 हजार कैप्सूल जब्त
आरोपी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस से प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल की बड़ी खेप लेकर आगरा से महवा की तरफ आ रहा था.
Published : June 24, 2026 at 9:30 AM IST
जयपुर : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की राजस्थान यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल की एक बड़ी खेप जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में यह कार्रवाई की गई है. आरोपी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस से प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल की बड़ी खेप लेकर आगरा से महवा की तरफ आ रहा था. एजेंसी ने रास्ते में बस रुकवाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
सीबीएन के जयपुर उपाधीक्षक डीके सोती ने बताया, विशिष्ट खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित दवाओं की खेप लेकर आगरा से महवा की ओर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवाहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बस से यात्रा कर रहा था. सूचना के आधार पर सीबीएन जयपुर के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और बस की निगरानी के लिए टीम को रवाना किया गया. इस टीम ने कड़ी निगरानी के बाद संदिग्ध बस की पहचान की गई.
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उन्होंने बताया कि बस को आगरा-महवा मार्ग पर भरतपुर बाईपास के निकट महवा (दौसा) में रुकवा लिया और बस की तलाशी ली गई. बस में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से तीन पॉलीबैग में छिपाकर रखे गए कुल 72,000 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद हुए. बरामद प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल को जब्त कर लिया गया और आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया. मामले में आगे की जांच जारी है.
तस्करी नेटवर्क और ड्रग कार्टेल का खात्मा मकसद : उनका कहना है कि 'नशा मुक्त भारत अभियान' की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) का उद्देश्य केवल मादक पदार्थों की जब्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध तस्करी नेटवर्क एवं ड्रग कार्टेल्स को पूरी तरह समाप्त करना है. सीबीएन की ओर से मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जाती रहेगी.
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आमजन यहां दे सकते हैं सूचना : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने आमजन से अपील की है कि मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की रोकथाम में सामुदायिक सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मादक पदार्थों से संबंधित किसी भी प्रकार का संदिग्ध गतिविधि, नशा और तस्करी की सूचना केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) राजस्थान यूनिट के कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 0744-2438928, वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8764748232 और ईमेल: dnc-kota@cbn.nic.in पर गोपनीय रूप से दी जा सकती है. जानकारी देने वाले का नाम व पहचान गोपनीय रखी जाएगी.