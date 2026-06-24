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बस में ला रहा था प्रतिबंधित ट्रामाडोल की खेप, CBN ने दबोचा, 72 हजार कैप्सूल जब्त

जयपुर : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की राजस्थान यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल की एक बड़ी खेप जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में यह कार्रवाई की गई है. आरोपी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस से प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल की बड़ी खेप लेकर आगरा से महवा की तरफ आ रहा था. एजेंसी ने रास्ते में बस रुकवाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

सीबीएन के जयपुर उपाधीक्षक डीके सोती ने बताया, विशिष्ट खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित दवाओं की खेप लेकर आगरा से महवा की ओर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवाहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बस से यात्रा कर रहा था. सूचना के आधार पर सीबीएन जयपुर के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और बस की निगरानी के लिए टीम को रवाना किया गया. इस टीम ने कड़ी निगरानी के बाद संदिग्ध बस की पहचान की गई.

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उन्होंने बताया कि बस को आगरा-महवा मार्ग पर भरतपुर बाईपास के निकट महवा (दौसा) में रुकवा लिया और बस की तलाशी ली गई. बस में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से तीन पॉलीबैग में छिपाकर रखे गए कुल 72,000 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद हुए. बरामद प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल को जब्त कर लिया गया और आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया. मामले में आगे की जांच जारी है.