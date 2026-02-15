ETV Bharat / state

नारकोटिक्स ने दबिश दी तो गाड़ी में लगाई आग, 9 किलो से ज्यादा अफीम व 163 किलो डोडा-चूरा बरामद

नारकोटिक्स ने दबिश दी तो गाड़ी में लगाई आग ( Source : Narcotics Department )

चित्तौड़गढ़: जिले में नारकोटिक्स टीम को दोहरी सफलता मिली है. एक कार्रवाई के दौरान बाड़े में खड़ी गाड़ी में आग लगा दी थी, लेकिन नारकोटिक्स जवान ने हिम्मत दिखा कर 20 फीट ऊंची दीवार को पार कर बाड़े में प्रवेश कर गेट खोला और अंदर बंधे मवेशियों की जान बचाई. इस कार्रवाई में सवा तीन क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा, जिसका अनुमानित मूल्य 16 लाख रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है. वहीं, एक अन्य कार्रवाई में 9 किलो अफीम और 163 किलो डोडा चूरा पकड़ा है. दोनों ही मामलों में अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है. उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने बताया कि चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स को जिले में दोहरी सफलता मिली है. एक कार्रवाई गंगरार उपखंड क्षेत्र की है. इसमें सूचना थी कि मान सिंह जी का खेड़ा गांव स्थित बाड़े में डोडा चूरा भरा हुआ है. इस गुप्त एवं विश्वसनीय सूचना के आधार पर CBN चित्तौड़गढ़ सेल की टीम ने मान सिंह जी का खेड़ा स्थित एक बाड़े पर छापा मारा. पढ़ें : नोखा में पलटी डोडा-पोस्त से भरी बेकाबू कार, चालक और राहगीर की मौत