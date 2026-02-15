नारकोटिक्स ने दबिश दी तो गाड़ी में लगाई आग, 9 किलो से ज्यादा अफीम व 163 किलो डोडा-चूरा बरामद
नारकोटिक्स की दो बड़ी कार्रवाई. एक में 323 किलो तो दूसरी कार्रवाई में 9 किलो से ज्यादा अफीम व डेढ़ क्विंटल डोडा चूरा बरामद.
Published : February 15, 2026 at 3:52 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले में नारकोटिक्स टीम को दोहरी सफलता मिली है. एक कार्रवाई के दौरान बाड़े में खड़ी गाड़ी में आग लगा दी थी, लेकिन नारकोटिक्स जवान ने हिम्मत दिखा कर 20 फीट ऊंची दीवार को पार कर बाड़े में प्रवेश कर गेट खोला और अंदर बंधे मवेशियों की जान बचाई. इस कार्रवाई में सवा तीन क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा, जिसका अनुमानित मूल्य 16 लाख रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है. वहीं, एक अन्य कार्रवाई में 9 किलो अफीम और 163 किलो डोडा चूरा पकड़ा है. दोनों ही मामलों में अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है.
उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने बताया कि चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स को जिले में दोहरी सफलता मिली है. एक कार्रवाई गंगरार उपखंड क्षेत्र की है. इसमें सूचना थी कि मान सिंह जी का खेड़ा गांव स्थित बाड़े में डोडा चूरा भरा हुआ है. इस गुप्त एवं विश्वसनीय सूचना के आधार पर CBN चित्तौड़गढ़ सेल की टीम ने मान सिंह जी का खेड़ा स्थित एक बाड़े पर छापा मारा.
छापे के दौरान आरोपियों ने बाड़े में खड़ी गाड़ी में आग लगा दी, जिससे कि सबूत नष्ट किया जा सके. आग और जानवरों को खतरे में देखते हुए एक जवान ने 20 फीट ऊंचा गेट फांद कर बहादुरी से अंदर प्रवेश किया. बाद में गेट खोल कर टीम को अंदर प्रवेश कराया. आग के दौरान घबराए हुए भैंसों को खोल कर सुरक्षित बाहर निकाला गया और फायर ब्रिगेड की टीम को बुला कर आग पर काबू पाया गया. मौके से नारकोटिक्स ने 323.630 किलोग्राम डोडा चूरा व लग्जरी वाहन जब्त कर लिया. वहीं, एक आरोपित को NDPS Act, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है.
डूंगला के झाजलवास से पकड़ा लाखों का डोडा चूरा व अफीम : उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट पर CBN चित्तौड़गढ़ सेल एवं चित्तौड़गढ़ डिवीजन तृतीय ने भी संयुक्त कार्रवाई की. संयुक्त टीम ने डूंगला तहसील के गांव झाजलवास स्थित एक मकान पर छापा मारा. मौके से 9.570 किलोग्राम अवैध अफीम एवं 163.420 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा पकड़ा. यहां से नारकोटिक्स की टीम ने एक आरोपी को NDPS Act, 1985 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है. आगे की जांच जारी है.