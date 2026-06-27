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भिवानी की बेटी सीमा ने एशियन गेम्स-2026 के लिए किया क्वालीफाई, अब ओलंपिक 2028 का सपना

भिवानी: चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग की पीएचडी स्कॉलर और डिस्कस थ्रो खिलाड़ी सीमा ने एशियन गेम्स-2026 के लिए क्वालीफाई कर विश्वविद्यालय और हरियाणा का गौरव बढ़ाया है. उनकी इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय परिसर और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. सीमा अब 2028 के लॉस एंजिलिस ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने का सपना संजोए हुए हैं.

विश्वविद्यालय ने जताया गर्व: विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. सुरेश मलिक ने सीमा की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "सीमा एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से विश्वविद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है. हमें विश्वास है कि वह 2028 के ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाएंगी."

कुलगुरु ने दी शुभकामनाएं: वहीं, विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. दीप्ति धर्माणी ने कहा, "सीमा की सफलता विश्वविद्यालय के लिए गर्व और खुशी का विषय है. यह उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी. मैं स्पोर्ट्स विभाग की सराहना करती हूं और सीमा को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं."

स्वर्ण पदक से बनाई मजबूत पहचान: भिवानी निवासी सीमा कलीरमन ने हाल ही में रांची में आयोजित दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. वहीं, इस साल चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय अंतर-राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 57.18 मीटर रहा, जिसने उन्हें एशियन गेम्स-2026 के लिए क्वालीफाई करने में अहम भूमिका निभाई.