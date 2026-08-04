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सीबीएलयू ने कॉमनवेल्थ पदक विजेता सीमा कालीरामन को किया सम्मानित, नौकरी के लिए सरकार को भेजेगा प्रस्ताव

कॉमनवेल्थ कांस्य पदक विजेता सीमा कालीरामन को सीबीएलयू ने सम्मानित किया गया. सीबीएलयू सीमा के लिए नौकरी का प्रस्ताव सरकार को भेजेगा.

Indian Wrestler Seema Kaliraman
कॉमनवेल्थ पदक विजेता सीमा कालीरामन को किया सम्मानित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 4, 2026 at 5:24 PM IST

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भिवानी: कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाली भिवानी जिले के गांव दिनोद की बहू एवं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय (सीबीएलयू) की शोध छात्रा सीमा कालीरामन का मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में भव्य सम्मान किया गया. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. दीप्ति धरमाणी ने उन्हें एक लाख रुपये का चेक भेंट कर सम्मानित किया. साथ ही नियमानुसार उनके लिए नौकरी का प्रस्ताव हरियाणा सरकार को भेजने की घोषणा की. समारोह में शिक्षकों, विद्यार्थियों और खेल प्रेमियों ने सीमा का जोरदार स्वागत किया.

"विश्वविद्यालय का सम्मान सबसे बड़ी उपलब्धि": सम्मान से भावुक हुईं सीमा कालीरामन ने कहा कि, "मुझे सबसे अधिक गर्व इस बात का है कि मैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की छात्रा हूं और यहीं से पीएचडी कर रही हूं. गुरुजनों और विश्वविद्यालय से मिला यह सम्मान मेरे लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है. मुझे उम्मीद नहीं थी कि विश्वविद्यालय मेरे भविष्य को लेकर भी इतनी गंभीरता से सोचेगा. यह सम्मान उन्हें आगे बेहतर प्रदर्शन करने की नई प्रेरणा देगा."

सीबीएलयू ने कॉमनवेल्थ पदक विजेता सीमा कालीरामन को किया सम्मानित (ETV Bharat)

अब एशियन गेम्स और ओलंपिक पर नजर: सीमा कालीरामन ने अपने आगामी लक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा कि, "अब मेरी पूरी कोशिश एशियन गेम्स में अपना शत-प्रतिशत प्रदर्शन करने की है. मेरा अंतिम सपना ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है. मैं फिर से विश्वविद्यालय, हरियाणा और देश का नाम रोशन करना चाहती हूं."

बीमारी से जंग जीतकर रचा इतिहास: अपने संघर्ष को साझा करते हुए सीमा ने कहा कि, "बेटे के जन्म के बाद मुझे आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा. उस समय मेरी शारीरिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी, लेकिन मेरे कोच के सहयोग और लगातार मेहनत ने मुझे दोबारा खड़ा किया. उसी संघर्ष का परिणाम है कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीत सकी."

रोजगार की दिशा में विश्वविद्यालय की पहल: सम्मान समारोह में कुलपति प्रो. दीप्ति धरमाणी ने कहा कि, "सीमा कालीरामन की उपलब्धि विश्वविद्यालय, हरियाणा और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. यदि खिलाड़ियों को समय पर रोजगार का भरोसा मिले तो वे पूरी एकाग्रता के साथ खेल पर ध्यान दे सकते हैं. इसी सोच के तहत विश्वविद्यालय कानूनी प्रावधानों के अनुसार उनके लिए नौकरी का प्रस्ताव सरकार को भेज रहा है. विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है."

खेलों को बढ़ावा देने की तैयारी: कुलपति प्रो. दीप्ति धरमाणी ने बताया कि, "विश्वविद्यालय खेलों को बढ़ावा देने के लिए 'खेलो इंडिया' के तहत दो प्रस्ताव भेज चुका है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और खेलों से जुड़े शोध कार्यों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर मिलें, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करें." उन्होंने कहा कि सीमा जैसी खिलाड़ी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा हैं.

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