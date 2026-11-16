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निशा भगत मौत मामले को CBI ने किया टेक ओवर, अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा हैं नामजद आरोपी

रांची: आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने अपने हाथ में ले ली है. सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एजेंसी ने केस को RC0482026S0007 नंबर आवंटित किया है. मामले में भारतीय न्याय संहिता , 2023 की प्रासंगिक धाराओं के तहत जांच की जा रही है. इससे पहले रांची के पिठोरिया थाने में दर्ज प्राथमिकी में अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था.

दरअसल, आदिवासी अधिकारों और सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रिय रहने वाली निशा भगत की 6 नवंबर 2026 को मौत हो गई थी. उनकी मौत से पहले का घटनाक्रम काफी चर्चा में रहा था. घटना से पहले उन्होंने अपने आवास से फेसबुक लाइव किया था. करीब 10 मिनट के इस लाइव प्रसारण में उन्होंने झारखंड सरकार, स्थानीय पुलिस-प्रशासन और जमीन के कारोबार से जुड़े कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

लाइव के दौरान उन्होंने अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग भी की थी. इसके बाद पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास पर उनकी मौत की सूचना मिली. शुरुआती जानकारी में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया. हालांकि, उनके पिता ने मौत के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

7 नवंबर को पिता ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

निशा भगत की मौत के अगले दिन यानी 7 नवंबर को उनके पिता हांदू भगत ने पिठोरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने अपनी बेटी को लंबे समय से मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान किए जाने का आरोप लगाया था. उनका आरोप था कि सोशल मीडिया पर निशा भगत के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थीं. उनके चरित्र को लेकर भी तरह-तरह की बातें प्रचारित की जा रही थीं.

इसके अलावा जमीन के कारोबार से जुड़े कुछ लोगों पर भी उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया गया था. पिता ने आशंका जताई थी कि लगातार हो रही प्रताड़ना और दबाव के कारण निशा मानसिक रूप से परेशान थीं. शिकायत में अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा समेत अन्य लोगों की भूमिका की जांच करने की मांग की गई थी.