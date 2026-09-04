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पांच साल से लापता नाबालिग की तलाश अब सीबीआई के हवाले, पिंड्राजोरा थाना में दर्ज केस को किया टेकओवर

बोकारो जिला की पांच साल से लापता नाबालिग के केस को अब सीबीआई हैंडल करेगी. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

CBI taken over missing girl case registered at Pindrajora police station in Bokaro
सीबीआई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 12:25 AM IST

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रांचीः बोकारो के पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र से करीब साढ़े पांच साल पहले लापता हुई नाबालिग लड़की की तलाश अब सीबीआई करेगी. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए बोकारो के पिंड्राजोरा थाना में दर्ज केस को टेकओवर कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि लड़की 16 अक्टूबर 2020 को घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी. उसके लापता होने के बाद से परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा है. मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2026 को डब्ल्यूपी (क्रिमिनल) (एचबी) (डीबी) संख्या 314/2026 में आदेश पारित करते हुए सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी), रांची ने बोकारो के पिंड्राजोरा थाना में वर्ष 2020 में दर्ज एफआईआर को टेकओवर कर लिया है.

ट्यूशन के लिए निकली थी, सड़क पर मिले थे सामान

एफआईआर के अनुसार, नाबालिग 16 अक्टूबर 2020 की सुबह करीब 10:45 बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने घर से निकली थी. करीब 11:15 बजे सड़क पर उसकी साइकिल, चप्पल, किताबें और नोटबुक पड़ी मिलीं. इसके बाद परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की. आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला. जिसके बाद बोकारो के पिंड्राजोरा थाना में कांड संख्या 161/2020 दर्ज किया गया था. मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 सहपठित 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस स्तर पर जांच के बावजूद लंबे समय तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिल सका.

साढ़े पांच साल बाद भी नहीं मिला सुराग

परिजनों का आरोप है कि लड़की के लापता होने के बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही है लेकिन साढ़े पांच साल बीत जाने के बावजूद वह अब तक ट्रेस नहीं हो सकी है. इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की है. सीबीआई ने पुराने मामले को टेकओवर करते हुए इसे आरसी 0242026S0011 के रूप में पुन: दर्ज किया है. केस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है.

सीबीआई अधिकारी को सौंपी गई जांच

सीबीआई की एसीबी रांची ने मामले की जांच की जिम्मेदारी गौरव सिंह, डीएसपी, सीबीआई एसीबी रांची को सौंपी है. अब सीबीआई वर्ष 2020 से लंबित इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी.

केस की अहम कड़ियां

  • लापता होने की तारीख - 16 अक्टूबर 2020.
  • घर से निकलने का समय - करीब 10:45 बजे.
  • सामान मिलने का समय - करीब 11:15 बजे.
  • थाना - पिंड्राजोरा, बोकारो.
  • पुरानी एफआईआर: 161/2020.
  • धारा - 364/34 आईपीसी.
  • हाईकोर्ट का आदेश - 25 अगस्त 2026.
  • सीबीआई केस - RC0242026S0011.
  • जांच एजेंसी - सीबीआई, एसीबी रांची.
  • जांच अधिकारी - गौरव सिंह, डीएसपी, सीबीआई एसीबी रांची.

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