वकील के खिलाफ जारी CBI के समन पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को किया तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने मुवक्किल की मदद करने वाले वकील को जारी CBI नोटिस पर रोक लगा दी है और जांच अधिकारी को तलब किया.

दिल्ली हाईकोर्ट
Published : December 20, 2025 at 5:33 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने मुवक्किल की तरफ से एक ई-मेल भेजने के मामले में एक वकील के खिलाफ जारी सीबीआई (CBI) के समन पर रोक लगा दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इस मामले के जांच अधिकारी को तलब करते हुए कहा कि अगर जांच एजेंसियों को इस तरह काम करने की अनुमति दी गई तो वकीलों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी.

याचिका वकील सचिन बाजपेयी ने दायर किया है. सीबीआई ने 17 दिसंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 और 197 के तहत पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था. याचिका में कहा गया है कि लॉर्ड महावीर सर्विसेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया है. कंपनी के एक डायरेक्टर ने याचिकाकर्ता वकील से कानूनी सलाह लेने के लिए संपर्क किया.

याचिका में कहा गया है कि कंपनी के एक स्टाफ ने सीबीआई को जांच में सहयोग करते हुए एक दस्तावेज सौंपने की कोशिश की. लेकिन उसे गैरकानूनी रुप से हिरासत में ले लिया गया और कई घंटों तक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. जिसके बाद कंपनी के एक डायरेक्टर के निर्देश पर 15 दिसंबर को याचिकाकर्ता वकील ने सीबीआई को कुछ दस्तावेज और सूचनाओं के साथ एक ई-मेल किया. दो दिनों के बाद याचिकाकर्ता वकील ने अपने मुवक्किल के लिए अग्रिम जमानत हासिल की.

बता दें कि इस मामले के जांच अधिकारी ने 19 दिसंबर को याचिकाकर्ता वकील को एक नोटिस भेजा और प्रमाणित दस्तावेज पेश कर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया. याचिका में कहा गया है कि सीबीआई की ओर से याचिकाकर्ता वकील को नोटिस भेजना मनमाना है और ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है. याचिका में कहा गया है अगर इस तरह नोटिस भेजा जाने लगेगा तो ये वकीलों के लिए एक परंपरा शुरू हो जाएगी और वकीलों को अपने पेशागत कर्तव्यों के निर्वहन में नियमित तौर पर टारगेट किया जाने लगेगा.

संपादक की पसंद

