वकील के खिलाफ जारी CBI के समन पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को किया तलब

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने मुवक्किल की तरफ से एक ई-मेल भेजने के मामले में एक वकील के खिलाफ जारी सीबीआई (CBI) के समन पर रोक लगा दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इस मामले के जांच अधिकारी को तलब करते हुए कहा कि अगर जांच एजेंसियों को इस तरह काम करने की अनुमति दी गई तो वकीलों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी.

याचिका वकील सचिन बाजपेयी ने दायर किया है. सीबीआई ने 17 दिसंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 और 197 के तहत पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था. याचिका में कहा गया है कि लॉर्ड महावीर सर्विसेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया है. कंपनी के एक डायरेक्टर ने याचिकाकर्ता वकील से कानूनी सलाह लेने के लिए संपर्क किया.

याचिका में कहा गया है कि कंपनी के एक स्टाफ ने सीबीआई को जांच में सहयोग करते हुए एक दस्तावेज सौंपने की कोशिश की. लेकिन उसे गैरकानूनी रुप से हिरासत में ले लिया गया और कई घंटों तक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. जिसके बाद कंपनी के एक डायरेक्टर के निर्देश पर 15 दिसंबर को याचिकाकर्ता वकील ने सीबीआई को कुछ दस्तावेज और सूचनाओं के साथ एक ई-मेल किया. दो दिनों के बाद याचिकाकर्ता वकील ने अपने मुवक्किल के लिए अग्रिम जमानत हासिल की.