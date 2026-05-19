कॉल सेंटर मामले में 10 युवतियों की अवैध हिरासत का मामला, HC के आदेश पर सीबीआई ने दर्ज की FIR
आरोप है कि बिना एफआइआर दर्ज किए 10 युवतियों को रातभर पुलिस थाने में हिरासत में रखा गया, जबकि एफआइआर दूसरे दिन दर्ज की गई.
Published : May 19, 2026 at 10:25 PM IST
जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर जोधपुर सीबीआई की एसीबी विंग ने कुड़ी भगतासनी थाने में पिछले साल दर्ज हुए एक कॉल सेंटर मामले में पुलिस की भूमिका की जांच को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है. इसकी जांच सीबीआई के डीएसपी हरिश सिंह करेंगे. सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कुड़ी थाने में दर्ज एफआईआर के साथ साथ हाईकोर्ट का आदेश भी शामिल किया है. जिसमें दिए निर्देशों के अनुसार जांच कर कोर्ट में पेश करनी होगी.
इस मामले में कुड़ी थाना पुलिस पुलिस पर आरोप है कि बिना कोई एफआइआर दर्ज किए 10 युवतियों को रातभर पुलिस थाने में हिरासत में रखा गया, जबकि एफआइआर दूसरे दिन दर्ज की गई. 12 मई को ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने कुड़ी भगतासनी थाने में 16 जनवरी, 2025 को दर्ज एफआइआर से जुड़ी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कुड़ी भगतासनी थाने के एसएचओ को एक सप्ताह के भीतर सारा रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे. सीबीआई से रिकॉर्ड मिलने के 6 माह में जांच पूरी करने की अपेक्षा की गई है. तब तक अधीनस्थ अदालत को सुनवाई स्थगित रखने का निर्देश दिया गया था.
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कोर्ट ने माना था अवैध हिरासत: कोर्ट में याचिकाकर्ता प्रियंका मेवाड़ा, लक्षिता व अन्य ने आरोप लगाया था कि उन्हें 15 जनवरी, 2025 की शाम को बिना किसी शिकायत के उनके घरों से पकड़ लिया गया और पूरी रात थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया. अगले दिन एफआइआर दर्ज की गई. कोर्ट ने इस मामले की केस डायरी तलब कर पाया कि 15 जनवरी, 2025 को बिना किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पर पुलिस 10 युवतियों को उनके घरों से उठाकर थाने ले आई और पूरी रात अवैध रूप से हिरासत में रखा. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस के इस कार्य को बीएनएस की धारा 43 (5) और 179 का सीधा उल्लंघन ठहराया, जो महिलाओं को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करने से रोक लगाती है.
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रोजनामचे में नहीं बताया हिरासत: कोर्ट ने जांच के लिए एसीपी बोरानाडा आनंदसिंह राजपुरोहित को नोडल अधिकारी बनाया. लेकिन जब रिपोर्ट आई, तो कोर्ट को बड़ा विरोधाभास मिला. याचिकाकर्ताओं के घर के सीसीटीवी में उप निरीक्षक शिमला को सरकारी वाहन में युवतियों को ले जाते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है. लेकिन थाने का 15 जनवरी को रात 9 बजे के बाद का सीसीटीवी फुटेज गायब था, जिसे कोर्ट ने गंभीर माना. इसी तरह, 15 जनवरी की दो रोजनामचा प्रविष्टियों में युवतियों को थाने लाने का कोई उल्लेख नहीं था. जिसके बाद मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाने के लिए सीबीआई को आदेश दिया गया.