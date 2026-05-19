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कॉल सेंटर मामले में 10 युवतियों की अवैध हिरासत का मामला, HC के आदेश पर सीबीआई ने दर्ज की FIR

जोधपुर सीबीआई ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर जोधपुर सीबीआई की एसीबी विंग ने कुड़ी भगतासनी थाने में पिछले साल दर्ज हुए एक कॉल सेंटर मामले में पुलिस की भूमिका की जांच को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है. इसकी जांच सीबीआई के डीएसपी हरिश सिंह करेंगे. सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कुड़ी थाने में दर्ज एफआईआर के साथ साथ हाईकोर्ट का आदेश भी शामिल किया है. जिसमें दिए निर्देशों के अनुसार जांच कर कोर्ट में पेश करनी होगी. इस मामले में कुड़ी थाना पुलिस पुलिस पर आरोप है कि बिना कोई एफआइआर दर्ज किए 10 युवतियों को रातभर पुलिस थाने में हिरासत में रखा गया, जबकि एफआइआर दूसरे दिन दर्ज की गई. 12 मई को ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने कुड़ी भगतासनी थाने में 16 जनवरी, 2025 को दर्ज एफआइआर से जुड़ी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कुड़ी भगतासनी थाने के एसएचओ को एक सप्ताह के भीतर सारा रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे. सीबीआई से रिकॉर्ड मिलने के 6 माह में जांच पूरी करने की अपेक्षा की गई है. तब तक अधीनस्थ अदालत को सुनवाई स्थगित रखने का निर्देश दिया गया था. पढ़ें: जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष भी शामिल