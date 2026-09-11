फर्जी पेंशन दावों के जरिए 3.64 करोड़ रुपये के भुगतान का आरोप, चार अधिकारियों पर CBI ने दर्ज की प्राथमिकी
झारखंड में फर्जी पेंशन दावों के जरिए भुगतान के आरोप में सीबीआई ने चार अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 11, 2026 at 8:06 PM IST
रांचीः कोयला खान भविष्य निधि संगठन (CMPFO) में फर्जी पेंशन दावों के जरिए करोड़ों रुपये के कथित गबन का मामला सामने आया है. इस मामले में सीबीआई की एसीबी धनबाद शाखा ने प्राथमिकी दर्ज की है. मामला मार्च 2016 से सितंबर 2016 के बीच का बताया गया है. मामले में CBI की एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला
दर्ज एफआईआर के अनुसार, CMPFO के तत्कालीन धनबाद-III क्षेत्रीय कार्यालय में काम करने वाले चार अधिकारियों पर रिकॉर्ड में हेरफेर कर 142 फर्जी पेंशन दावों को प्रक्रिया में लाने का आरोप है. आरोप है कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते हुए इन दावों को मंजूरी दी गई, जिसके बाद पेंशन बकाया के रूप में 3 करोड़ 64 लाख 48 हजार 52 रुपये का गलत भुगतान हुआ. इसके अलावा संबंधित लोगों को मासिक पेंशन का भुगतान भी किया गया.
इन अधिकारियों पर दर्ज हुआ केस
सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें अचिंत्य कुमार, सेक्शन ऑफिसर, CMPF मुख्यालय धनबाद; दीप कुमार, सेक्शन ऑफिसर, CMPFO, जो वर्तमान में तलचर क्षेत्रीय कार्यालय, ओडिशा में पदस्थ हैं. अजय कुमार सिन्हा, सेक्शन ऑफिसर, CMPF मुख्यालय धनबाद; और मनजीत कुमार, सीनियर SSA, CMPF मुख्यालय धनबाद शामिल हैं. इसके अलावा CMPFO के कुछ अज्ञात अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है.
CVO की शिकायत पर कार्रवाई
मामला CMPFO के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO), धनबाद की 10 दिसंबर 2025 की शिकायत के आधार पर सामने आया. शिकायत CBI के धनबाद स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कार्यालय को मिली थी. जांच के लिए CBI ने मामला दर्ज कर इंस्पेक्टर संदीप सिंह को अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी है. एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और रिकॉर्ड में जालसाजी से जुड़ी धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं।.
रिकॉर्ड में हेरफेर और मिलीभगत की जांच
सीबीआई को शुरुआती जांच में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और दस्तावेजों में जालसाजी के आरोप मिले हैं. अब जांच एजेंसी यह पता लगाएगी कि 142 पेंशन दावे कैसे तैयार किए गए, उन्हें किसने जांचा और किस स्तर पर स्वीकृति दी गई. जांच में यह भी देखा जाएगा कि रिकॉर्ड में किस तरह बदलाव किया गया और पेंशन की राशि किन लोगों के खातों में पहुंची. इसके साथ ही भुगतान की पूरी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका भी जांची जाएगी.
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