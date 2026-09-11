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फर्जी पेंशन दावों के जरिए 3.64 करोड़ रुपये के भुगतान का आरोप, चार अधिकारियों पर CBI ने दर्ज की प्राथमिकी

रांचीः कोयला खान भविष्य निधि संगठन (CMPFO) में फर्जी पेंशन दावों के जरिए करोड़ों रुपये के कथित गबन का मामला सामने आया है. इस मामले में सीबीआई की एसीबी धनबाद शाखा ने प्राथमिकी दर्ज की है. मामला मार्च 2016 से सितंबर 2016 के बीच का बताया गया है. मामले में CBI की एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

दर्ज एफआईआर के अनुसार, CMPFO के तत्कालीन धनबाद-III क्षेत्रीय कार्यालय में काम करने वाले चार अधिकारियों पर रिकॉर्ड में हेरफेर कर 142 फर्जी पेंशन दावों को प्रक्रिया में लाने का आरोप है. आरोप है कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते हुए इन दावों को मंजूरी दी गई, जिसके बाद पेंशन बकाया के रूप में 3 करोड़ 64 लाख 48 हजार 52 रुपये का गलत भुगतान हुआ. इसके अलावा संबंधित लोगों को मासिक पेंशन का भुगतान भी किया गया.

इन अधिकारियों पर दर्ज हुआ केस

सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें अचिंत्य कुमार, सेक्शन ऑफिसर, CMPF मुख्यालय धनबाद; दीप कुमार, सेक्शन ऑफिसर, CMPFO, जो वर्तमान में तलचर क्षेत्रीय कार्यालय, ओडिशा में पदस्थ हैं. अजय कुमार सिन्हा, सेक्शन ऑफिसर, CMPF मुख्यालय धनबाद; और मनजीत कुमार, सीनियर SSA, CMPF मुख्यालय धनबाद शामिल हैं. इसके अलावा CMPFO के कुछ अज्ञात अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है.

CVO की शिकायत पर कार्रवाई