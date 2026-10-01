CISF के दो अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का केस, पेन ड्राइव में मिले तीन ऑडियो क्लिप से खुला मामला
CBI ने धनबाद में CISF अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोपों को लेकर FIR दर्ज की है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार.
Published : October 1, 2026 at 10:08 AM IST
रांची: कोयला नगरी धनबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है. मामला बीसीसीएल के कोयला नगर स्थित सीआईएसएफ यूनिट से जुड़ा है. आरोप तत्कालीन डिप्टी कमांडेंट ओम कुमार तंवर और तत्कालीन महिला इंस्पेक्टर राजलक्ष्मी वर्मा पर लगे हैं.
पेन ड्राइव ऑडियो से खुलासा
इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि सीआईएसफ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव भी दी गई थी. इसमें तीन ऑडियो रिकॉर्डिंग होने की बात कही गई है. शिकायत के बाद विभागीय जांच हुई, जिसमें दोनों अधिकारियों के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आई. ऑडियो क्लिप में भी दोनों अधिकारियों की आवाज से मिलती-जुलती आवाज होने का उल्लेख किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB), धनबाद ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
यूनियन की शिकायत से शुरू हुआ पूरा मामला
एफआईआर के अनुसार, ऑल इंडिया कोल माइंस यूनियन, झारखंड के मदन सिंह ने सीआईएसएफ के अधिकारियों और जवानों पर भ्रष्टाचार तथा अनुचित गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की थी. शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव भी दी गई थी. इसमें तीन ऑडियो क्लिप मौजूद थे. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बीसीसीएल धनबाद की सीआईएसएफ यूनिट में तैनात कुछ अधिकारी और कर्मी गलत गतिविधियों में शामिल हैं. इस शिकायत को सीआईएसएफ मुख्यालय तक पहुंचाया गया. इसके बाद मामले की विभागीय जांच कराई गई.
विभागीय जांच में सामने आई वित्तीय गड़बड़ी
सीबीआई की प्राथमिकी में बताया गया है कि विभागीय जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों की ओर से गंभीर वित्तीय अनियमितताएं किए जाने की बात सामने आई. इसके अलावा पेन ड्राइव में मौजूद ऑडियो रिकॉर्डिंग में ऐसी आवाजें होने का उल्लेख है, जो तत्कालीन डिप्टी कमांडेंट ओम कुमार तंवर और महिला इंस्पेक्टर राजलक्ष्मी वर्मा की आवाज से मिलती-जुलती हैं.
सीआईएसएफ मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी ने दर्ज कराई शिकायत
इस मामले में CISF मुख्यालय, नई दिल्ली के CVO/IG (Personnel) जोस मोहन, आईपीएस ने शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने 25 फरवरी 2026 को पत्र के माध्यम से दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की. उनकी शिकायत के साथ मदन सिंह की मूल शिकायत, पेन ड्राइव और सीडी को भी प्राथमिकी का हिस्सा बनाया गया है. इसके बाद सीबीआई ने मामले को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश से जुड़ा मानते हुए नियमित केस दर्ज किया.
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
सीबीआई ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ निम्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है—
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 – लोक सेवक से जुड़े भ्रष्टाचार के अपराध के संबंध में.
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) – आपराधिक साजिश से संबंधित प्रावधान.
अब CBI करेगी पूरे मामले की जांच
सीबीआई एसीबी धनबाद ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी डीएसपी विकास कुमार पाठक को सौंपी है. जांच में शिकायत, पेन ड्राइव में मौजूद तीनों ऑडियो क्लिप, सीडी, विभागीय जांच की रिपोर्ट और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी.
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