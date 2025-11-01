ETV Bharat / state

सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ CBI ने दर्ज किया मामला, करोड़ों की गाड़िया, ज्वेलरी व प्रॉपर्टी मिली

सीबीआई मुख्यालय जयपुर ( फाइल फोटो )

जयपुर : सीबीआई ने जयपुर के सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है. सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर पर आरोप है कि स्वयं और परिवार के सदस्यों के नाम से अवैध रूप से धन संपत्ति अर्जित करके खुद को समृद्ध बनाया है. सीबीआई की टीम ने आरोपी के ठिकानों पर छापे मार कार्रवाई की है. इस दौरान करोड़ों की गाड़ियां और ज्वेलरी समेत प्रॉपर्टी मिली है. सीबीआई की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार सीबीआई की टीम ने जयपुर के सीजीएसटी के सहायक आयुक्त के जयपुर और अहमदाबाद समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई की है. आरोप है कि आरोपी ने अगस्त 2018 से अगस्त 2025 के दौरान जयपुर और अहमदाबाद स्थित सीजीएसटी कार्यालयों में सेवा करते हुए अवैध तरीकों से लगभग 2.54 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उसकी ज्ञात आय के स्रोतों से लगभग 100% अधिक है. जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता. यह भी आरोप है कि आरोपी के परिवार के सदस्यों के पास कई फर्मों/एलएलपी/कंपनियों का स्वामित्व है, जिनका इस्तेमाल आरोपी ने अपनी अवैध कमाई को ठिकाने लगाने के लिए किया.