सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ CBI ने दर्ज किया मामला, करोड़ों की गाड़िया, ज्वेलरी व प्रॉपर्टी मिली

सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ CBI ने दर्ज किया मामला, करोड़ों की गाड़िया, ज्वेलरी व प्रॉपर्टी मिली
CBI की टीम ने जयपुर, अंकलेश्वर और अहमदाबाद में स्थित आरोपी के ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली.
Published : November 1, 2025 at 11:50 AM IST
जयपुर : सीबीआई ने जयपुर के सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है. सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर पर आरोप है कि स्वयं और परिवार के सदस्यों के नाम से अवैध रूप से धन संपत्ति अर्जित करके खुद को समृद्ध बनाया है. सीबीआई की टीम ने आरोपी के ठिकानों पर छापे मार कार्रवाई की है. इस दौरान करोड़ों की गाड़ियां और ज्वेलरी समेत प्रॉपर्टी मिली है.
सीबीआई की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार सीबीआई की टीम ने जयपुर के सीजीएसटी के सहायक आयुक्त के जयपुर और अहमदाबाद समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई की है. आरोप है कि आरोपी ने अगस्त 2018 से अगस्त 2025 के दौरान जयपुर और अहमदाबाद स्थित सीजीएसटी कार्यालयों में सेवा करते हुए अवैध तरीकों से लगभग 2.54 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उसकी ज्ञात आय के स्रोतों से लगभग 100% अधिक है. जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता. यह भी आरोप है कि आरोपी के परिवार के सदस्यों के पास कई फर्मों/एलएलपी/कंपनियों का स्वामित्व है, जिनका इस्तेमाल आरोपी ने अपनी अवैध कमाई को ठिकाने लगाने के लिए किया.
CBI registers case against Asstt. Commissioner CGST, Jaipur for amassing Disproportionate Assets pic.twitter.com/cFB9TxM7JN— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) October 31, 2025
जयपुर, अंकलेश्वर और अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें लगभग 35 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण बरामद हुए. आरोपी और उसके परिवार के पास राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर कई अचल संपत्तियां, पोर्श और जीप कंपास जैसी प्रीमियम गाड़ियां पाई गईं. इसके अलावा, परिवार के सदस्यों के नाम पर दो बैंक लॉकर भी मिले हैं.
सीबीआई की टीम ने आरोपी के खिलाफ अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है. आरोपी के बैंक लॉकर्स की भी जांच पड़ताल की जाएगी. सीजीएसटी के सहायक आयुक्त के खिलाफ परिवार और खुद के नाम पर अवैध रूप से प्रॉपर्टी बनाने का मामला सीबीआई ने 28 अक्टूबर को दर्ज किया था. आरोपी के परिवार के सदस्यों के पास भी कई फर्म और कंपनियों का मालिकाना हक है. परिवार के नाम से चल रही कंपनियों में अवैध कमाई को ठिकाने पर लगाया गया था. सीबीआई की जांच पड़ताल में कई अहम सबूत सामने आए हैं. सीबीआई की टीम अब सभी कंपनियों और फर्म का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है.