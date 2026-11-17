निशा भगत मौत मामला: क्राइम सीन रिक्रिएट, सीबीआई ने खंगाले आरोपियों के डिजिटल राज
रांची में सीबीआई ने निशा भगत मौत मामले को लेकर पिठोरिया में क्राइम सीन रिक्रिएट किया. रिपोर्ट- प्रशांत भगत.
Published : November 17, 2026 at 9:44 PM IST
रांचीः आदिवासी नेता निशा भगत की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है. मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जांच एजेंसी की टीम पिठौरिया स्थित घटनास्थल पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया.
इसके साथ ही मामले में नामजद आरोपी अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के ठिकानों पर तलाशी लेकर मोबाइल फोन समेत कई डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं. करीब 8 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान सीबीआई ने ऐसे साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, जिनसे निशा भगत की मौत से पहले की परिस्थितियों और संबंधित लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सके.
फेसबुक वीडियो है आधार
जांच के दौरान सीबीआई ने उपलब्ध फेसबुक वीडियो को भी आधार बनाया. सोमवार को भी टीम ने निशा भगत के कमरे में पहुंचकर वीडियो के जरिए घटनास्थल की परिस्थितियों को दोहराया था. दूसरे दिन की कार्रवाई में भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया. एजेंसी यह समझने का प्रयास कर रही है कि घटना के समय कमरे में क्या परिस्थितियां थीं और उपलब्ध डिजिटल सामग्री से घटनाक्रम के किन पहलुओं की पुष्टि होती है.
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तलाशे जा रहे सुराग
अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया था. इस दौरान सीबीआई अधिकारियों ने मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में लिए. अब इन डिजिटल डिवाइस की तकनीकी जांच की जाएगी. मोबाइल में मौजूद बातचीत, संदेश और अन्य उपलब्ध डिजिटल जानकारियां जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, एजेंसी इनसे मिलने वाले तथ्यों का मिलान मामले में अब तक जुटाए गए साक्ष्यों से करेगी.
निशा और ज्योत्सना के रिश्तों की भी पड़ताल
इस छापेमारी के दौरान सीबीआई ने ज्योत्सना केरकेट्टा से निशा भगत के साथ उनके संबंधों को लेकर भी सवाल किए. दोनों की पहली मुलाकात कब हुई, उनके बीच दोस्ती और संपर्क किस तरह बढ़ा तथा क्या कभी किसी मुद्दे पर विवाद हुआ था, इन बिंदुओं पर जानकारी जुटाई गयी. जांच टीम यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि निशा भगत और उनसे जुड़े लोगों के बीच संबंधों में तनाव की कोई वजह थी या नहीं.
सिमडेगा की जमीन का विवाद भी जांच के घेरे में
निशा भगत की मौत से पहले सिमडेगा में कई एकड़ जमीन को लेकर विवाद होने की जानकारी भी सीबीआई को मिली है. बताया जा रहा है कि इस जमीन को लेकर निशा भगत का ज्योत्सना केरकेट्टा समेत कुछ अन्य लोगों से विवाद हुआ था. इस सिलसिले में उन्होंने कई लोगों से संपर्क किया था. निशा भगत ने कथित तौर पर खुद को जमीन माफियाओं के निशाने पर होने की बात भी कही थी. अब सीबीआई जमीन विवाद की पृष्ठभूमि, इसमें शामिल लोगों और निशा भगत के साथ उनके संबंधों की पड़ताल कर रही है. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस विवाद का उनकी मौत से कोई संबंध था या नहीं.
इसे भी पढे़ं- निशा भगत मौत मामले को CBI ने किया टेक ओवर, नामजद आरोपी अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के यहां दबिश
इसे भी पढे़ं- Nisha Bhagat Death Case: राज्यपाल से मिले आदिवासी संगठन, राष्ट्रपति शासन समेत कई मांगों का ज्ञापन सौंपा, सीएम कर चुके हैं CBI जांच की अनुशंसा
इसे भी पढे़ं- राष्ट्रीय महिला आयोग की नाराजगी पर झारखंड में सियासत तेज, सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर बोला हमला