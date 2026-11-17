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निशा भगत मौत मामला: क्राइम सीन रिक्रिएट, सीबीआई ने खंगाले आरोपियों के डिजिटल राज

सीबीआई जांच टीम (पिठोरिया, रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः आदिवासी नेता निशा भगत की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है. मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जांच एजेंसी की टीम पिठौरिया स्थित घटनास्थल पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया.

इसके साथ ही मामले में नामजद आरोपी अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के ठिकानों पर तलाशी लेकर मोबाइल फोन समेत कई डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं. करीब 8 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान सीबीआई ने ऐसे साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, जिनसे निशा भगत की मौत से पहले की परिस्थितियों और संबंधित लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सके.