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चरोदा के पीपी यार्ड में सीबीआई की दबिश, रेलवे अधिकारी से पूछताछ

वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के खिलाफ बिल पास करने के एवज में मोटी रकम मांगने की शिकायत मिलने के बाद CBI की टीम ने दबिश दी.

BHILAI CBI RAIDS
भिलाई में सीबीआई रेड (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 10:15 AM IST

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दुर्ग : रायपुर रेल मंडल के भिलाई स्थित चरोदा पीपी यार्ड में CBI ने बड़ी कार्रवाई की है. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के खिलाफ बिल पास करने के एवज में मोटी रकम मांगने की शिकायत मिलने के बाद CBI की टीम ने गुरुवार देर रात चरोदा स्थित पीपी यार्ड में दबिश दी. सीबीआई की टीम सीनियर डीएमई अनमोल उइके से पूछताछ कर रही है, साथ ही उनके कार्यालय में दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है.

कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन लेने की शिकायत की जांच

जानकारी के अनुसार सीनियर डीएमई अनमोल उइके के खिलाफ दिल्ली CBI को शिकायत मिली थी. सीनियर डीएमई के रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर के रनिंग बिल पास करने के एवज में मोटी रकम मांगने की शिकायत CBI से की गई थी. इस शिकायत के बाद गुरुवार देर रात CBI भिलाई के चरोदा पहुंची. फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है.

रेलवे कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार CBI के 8 अधिकारियों की टीम दिल्ली और छत्तीसगढ़ पासिंग गाड़ियों में चरोदा पीपी यार्ड पहुंची है. सीबीआई के 10 से 12 सदस्य की टीम सीनियर डीएमई के ऑफिस पहुंचकर पूछताछ के साथ दस्तावेज खंगाल रही है.

सीबीआई की जांच जारी

सीबीआई ने पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा हुआ है. पीपी यार्ड के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और किसी भी रेल अधिकारी या कर्मचारी को भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई. फिलहाल सीबीआई की ओर से अधिकृत जानकारी नहीं दी है टीम की जांच जारी है.

आपको बता दें कि पीपी यार्ड में रेलवे वैगन के मेंटेनेंस का काम किया जाता है. यहां पहले भी इसी तरह वर्ष 2023 में कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन लेने के आरोप में CBI ने दबिश दी थी.एक बार फिर भिलाई का पीपी यार्ड CBI की रडार में है. कुछ दिनों पहले भी सीबीआई ने रायपुर रेल मंडल में खेल कोटे में नौकरी दिलाने के नाम पर रकम ऐंठने के मामले में दबिश दी थी.

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