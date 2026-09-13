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वैशाली से टेलीकॉम कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर गिरफ्तार.. सिम बॉक्स धोखाधड़ी मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई

पटना: सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. डिजिटल अरेस्ट और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामले में यह एक्शन हुआ है. अवैध सिम बॉक्स ऑपरेशन के मामले में एक टेलीकॉम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को गिरफ्तार किया गया.

बिहार और ओडिशा में छापेमारी

शनिवार को साइबर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. जांच एजेंसी ने बिहार के वैशाली जिले और ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में कार्रवाई की. वहां 10 जगहों पर तलाशी ली गई थी. तलाशी के बाद ही यह गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है.

कई डिजिटल डिवाइस बरामद

सीबीआई अधिकारी ने एक बयान में पूरी जानकारी दी है. बयान में कहा गया है कि 10 जगहों पर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान वहां से कई सामान जब्त किए गए. जब्त किए गए मोबाइल फोन, लैपटॉप और सिम कार्ड जैसे डिजिटल डिवाइस में आपत्तिजनक सामग्री मिली.

वैशाली के महुआ से जारी हुआ था सिम कार्ड

सीबीआई ने इस मामले में अहम जानकारी दी है. सीबीआई ने बताया कि वैशाली के महुआ इलाके में एक टेलीकॉम कंपनी के एरिया डिस्ट्रीब्यूटर को गिरफ्तार किया गया है. उसे धोखाधड़ी से बड़ी संख्या में सिम कार्ड जारी करने के लिए पकड़ा गया है. उन सिम कार्डों को गैर-कानूनी सिम बॉक्स ऑपरेशन में इस्तेमाल के लिए आगे भेजा जा रहा था. इस भूमिका के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है.