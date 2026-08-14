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राजनांदगांव में सीबीआई की रेड, शिकंजे में आए रेलवे के सीनियर इंजीनियर अनमोल उईके

राजनांदगांव के ममता नगर में एक इंजीनियर के यहां सीबीआई की रेड पड़ी है.

CBI Raid In Rajnandgaon
राजनांदगांव में सीबीआई का छापा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 10:16 PM IST

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राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव में सीबीआई के छापे से हड़कंप मच गया. यहां के ममता नगर इलाके में रेलवे के इंजीनियर पर सीबीआई ने दबिश दी. इंजीनियर के ठिकानों पर सीबीआई रेड की कार्रवाई शाम में भी जारी रही. सीबीआई टीम भिलाई-चरोदा में पदस्थ भारतीय रेलवे के वरिष्ठ इंजीनियरिंग सेवा अधिकारी अनमोल उईके के ममता नगर स्थित आवास पर जांच कर रही है. कार्रवाई के दौरान टीम ने घर के अंदर दस्तावेजों और अन्य सामग्री की जांच की.

कार्रवाई के बाद होगा खुलासा

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और रिश्वत से जुड़े आरोपों के सिलसिले में की जा रही है. मामले में सीबीआई की ओर से फिलहाल आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. सीबीआई इससे पहले भी अधिकारी से जुड़े कार्यालय में कार्रवाई कर चुकी है. इसके बाद अब राजनांदगांव स्थित उनके आवास पर जांच की जा रही है. टीम की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही मामले से जुड़े दस्तावेज, जब्ती या अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

ममता नगर में सीबाआई का छापा

सीबीआई की टीम फिलहाल ममता नगर स्थित आवास पर जांच में जुटी हुई है. कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चा बनी हुई है. सीबीआई की ओर से अभी तक छापेमारी में क्या मिला और किस आधार पर कार्रवाई की गई, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. सीबीआई की इस रेड पर कोई भी सीबीआई का अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है. छापे की कार्रवाई के बाद इस मामले में डिटेल खुलासा होने की उम्मीद है. जिसके बाद इस रेड के बारे में ज्यादा जाकारी मिल सकती है.

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