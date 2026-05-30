मेरठ में CBI रेड: 3 लाख की रिश्वत लेते भाजपा नेता और कैंट बोर्ड मेंबर गिरफ्तार, 50 लाख का कैश बरामद
मेरठ कैंट बोर्ड में CBI टीम ने टेंडर बचाने के नाम पर 3 लाख का घूस लेते बीजेपी नेता डॉ. सतीश शर्मा को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 1:37 PM IST
मेरठ: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एंटी करप्शन विंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ कैंट बोर्ड के मनोनीत सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. सतीश चंद्र शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है.
डॉ. शर्मा पर एक ठेकेदार से उसके टेंडर को निरस्त (रद्द) न करने के एवज में भारी रिश्वत मांगने का आरोप है. सीबीआई ने शुक्रवार शाम को जाल बिछाकर उन्हें 3 लाख रुपये की पहली किस्त लेते हुए उनके आवास से दबोचा.
इसके बाद देर रात तक चली छापेमारी में आरोपी के घर से 50 लाख रुपये से अधिक की बेहिसाबी नकदी (कैश) बरामद हुई है. इस हाई-प्रोफाइल कार्रवाई के बाद मेरठ के प्रशासनिक और राजनीतिक हल्कों में हड़कंप मच गया है.
डॉ. सतीश चंद्र शर्मा को पल्लवपुरम स्थित अंसल टाउन आवास से 3 लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया. तलाशी के दौरान सीबीआई की टीम को घर के अंदर से 50 लाख रुपये से अधिक की अघोषित नकदी भी मिली.
यह रिश्वत तहबाजारी (बाजार शुल्क वसूली), पार्किंग और ऐतिहासिक गांधी बाग से जुड़े ठेकों को रद्द होने से बचाने के लिए मांगी गई थी.
शनिवार (आज) को कैंट बोर्ड की एक अहम बैठक प्रस्तावित थी, जिसमें इन टेंडरों को निरस्त करने का प्रस्ताव लाया जाना था. इससे ठीक पहले शुक्रवार रात को सीबीआई ने यह कार्रवाई की.
शिकायत से छापेमारी तक कैसे बुना गया सीबीआई का जाल
मामले की शुरुआत 'बालाजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी' के मालिक विक्की ठेकेदार की शिकायत से हुई. ठेकेदार ने सीबीआई से संपर्क कर बताया कि कैंट बोर्ड के मनोनीत सदस्य डॉ. सतीश शर्मा उनके टेंडर्स को न हटाने के बदले 10 लाख रुपये की मोटी रकम की मांग कर रहे थे.
शिकायतकर्ता के मुताबिक, डॉ. शर्मा ने चेतावनी दी थी कि अगर रकम नहीं मिली, तो शनिवार को होने वाली बोर्ड बैठक में उनका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा. सौदेबाजी के तहत शुक्रवार दोपहर को डॉ. शर्मा ने ठेकेदार को ₹3 लाख की पहली किस्त लेकर अंसल टाउन स्थित अपने घर पर बुलाया था.
CBI की टीम ने शिकायत का प्राथमिक सत्यापन कराया और आरोपों को सही पाते हुए तुरंत ट्रैप (जाल) तैयार किया. जैसे ही ठेकेदार ने रिश्वत की रकम डॉ. शर्मा को सौंपी, सादे कपड़ों में तैनात सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया. रासायनिक जांच में भी आरोपी के हाथ रंगीन पाए गए.
घर में नोटों के बंडल देख अधिकारी हैरान, पत्नी की बिगड़ी तबीयत
गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीबीआई की कई टीमों ने डॉ. शर्मा के अंसल टाउन आवास और उनके लालकुर्ती बड़ा बाजार स्थित क्लीनिक पर सघन तलाशी अभियान शुरू किया. घर के अंदर जब नोटों की गिनती शुरू हुई, तो अधिकारी भी हैरान रह गए. तलाशी में ₹50 लाख से अधिक की बेहिसाबी नकदी मिली है, जिसके स्रोत को लेकर आरोपी पक्ष कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका.
इस छापेमारी और पूछताछ के भारी तनाव के बीच डॉ. सतीश शर्मा की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई. मौके पर ही डॉक्टरों की टीम बुलाकर उन्हें चिकित्सकीय सहायता दी गई.
सीबीआई ने रात भर परिवार के अन्य सदस्यों और डॉ. शर्मा के करीबियों से पूछताछ की है. जांच का दायरा बढ़ाते हुए देर रात उनके पुत्र को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.
राजनीतिक रसूख और पुराना विवाद
पेशे से चिकित्सक डॉ. सतीश चंद्र शर्मा को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का वरिष्ठ और रसूखदार नेता माना जाता है. इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2022 में उन्हें मेरठ कैंट बोर्ड में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था. हाल ही में उनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया था. छावनी क्षेत्र में अवैध निर्माण को संरक्षण देने और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को लेकर वे पहले भी विवादों और आरोपों के घेरे में रहे हैं.
CBI प्रवक्ता ने बताया कि "शिकायतकर्ता की पुख्ता जानकारी के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. आरोपी लोक सेवक को ₹3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. घर की तलाशी में ₹50 लाख से अधिक की अघोषित नकदी बरामद हुई है, जिसकी जांच जारी है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी ताकि इस सिंडिकेट में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके."
कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन कहा कि कैंट बोर्ड भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है. यह मामला केंद्रीय जांच एजेंसी के अधीन है और बोर्ड नियमानुसार जांच में पूरा सहयोग करेगा. शनिवार को होने वाली बोर्ड बैठक और एजेंडे में शामिल प्रस्तावों पर कानूनी और प्रशासनिक नियमों के तहत ही आगे का फैसला लिया जाएगा.
सीबीआई अब बरामद हुए रुपयों के अलावा बैंक खातों, लॉकरों और प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को खंगाल रही है, ताकि आय से अधिक संपत्ति का मामला भी स्थापित किया जा सके.