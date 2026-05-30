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मेरठ में CBI रेड: 3 लाख की रिश्वत लेते भाजपा नेता और कैंट बोर्ड मेंबर गिरफ्तार, 50 लाख का कैश बरामद

मेरठ में टेंडर बचाने के नाम पर 3 लाख का घूस लेते बीजेपी नेता गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

मेरठ: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एंटी करप्शन विंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ कैंट बोर्ड के मनोनीत सदस्य और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. सतीश चंद्र शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. डॉ. शर्मा पर एक ठेकेदार से उसके टेंडर को निरस्त (रद्द) न करने के एवज में भारी रिश्वत मांगने का आरोप है. सीबीआई ने शुक्रवार शाम को जाल बिछाकर उन्हें 3 लाख रुपये की पहली किस्त लेते हुए उनके आवास से दबोचा. इसके बाद देर रात तक चली छापेमारी में आरोपी के घर से 50 लाख रुपये से अधिक की बेहिसाबी नकदी (कैश) बरामद हुई है. ​इस हाई-प्रोफाइल कार्रवाई के बाद मेरठ के प्रशासनिक और राजनीतिक हल्कों में हड़कंप मच गया है. डॉ. सतीश चंद्र शर्मा को पल्लवपुरम स्थित अंसल टाउन आवास से 3 लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया. तलाशी के दौरान सीबीआई की टीम को घर के अंदर से 50 लाख रुपये से अधिक की अघोषित नकदी भी मिली. यह रिश्वत तहबाजारी (बाजार शुल्क वसूली), पार्किंग और ऐतिहासिक गांधी बाग से जुड़े ठेकों को रद्द होने से बचाने के लिए मांगी गई थी. शनिवार (आज) को कैंट बोर्ड की एक अहम बैठक प्रस्तावित थी, जिसमें इन टेंडरों को निरस्त करने का प्रस्ताव लाया जाना था. इससे ठीक पहले शुक्रवार रात को सीबीआई ने यह कार्रवाई की. ​शिकायत से छापेमारी तक कैसे बुना गया सीबीआई का जाल ​मामले की शुरुआत 'बालाजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी' के मालिक विक्की ठेकेदार की शिकायत से हुई. ठेकेदार ने सीबीआई से संपर्क कर बताया कि कैंट बोर्ड के मनोनीत सदस्य डॉ. सतीश शर्मा उनके टेंडर्स को न हटाने के बदले 10 लाख रुपये की मोटी रकम की मांग कर रहे थे. ​शिकायतकर्ता के मुताबिक, डॉ. शर्मा ने चेतावनी दी थी कि अगर रकम नहीं मिली, तो शनिवार को होने वाली बोर्ड बैठक में उनका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा. सौदेबाजी के तहत शुक्रवार दोपहर को डॉ. शर्मा ने ठेकेदार को ₹3 लाख की पहली किस्त लेकर अंसल टाउन स्थित अपने घर पर बुलाया था. ​CBI की टीम ने शिकायत का प्राथमिक सत्यापन कराया और आरोपों को सही पाते हुए तुरंत ट्रैप (जाल) तैयार किया. जैसे ही ठेकेदार ने रिश्वत की रकम डॉ. शर्मा को सौंपी, सादे कपड़ों में तैनात सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया. रासायनिक जांच में भी आरोपी के हाथ रंगीन पाए गए.