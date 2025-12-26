43 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर बड़ा फ्रॉड, CBI ने बिहार से तीन शातिर को किया गिरफ्तार
CBI ने बिहार से तीन शातिर को गिरफ्तार किया है. तीनों पर 43 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है.
Published : December 26, 2025 at 3:44 PM IST
बांका: लोन के नाम पर ठगी मामले में बांका में सीबीआई की छापेमारी हुई. एक होटल से तीन शातिर को गिरफ्तार किया है. इन तीनों पर एक साउथ इंडियन से 43 करोड़ लोन दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है. कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की.
भागलपुर का रहने वाला है शातिर: सीबीआई ने यह कार्रवाई गुरुवार की शाम में की. बांका एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने इसकी पुष्टि की. गिरफ्तारी के बाद सीबीआई टीम तीनों दो अपने साथ दिल्ली ले गयी. गिरफ्तार मुख्य आरोपी की पहचान अमित कुमार सिंह उर्फ राकेश कुमार के रूप में हुई है, जो भागलपुर जिले के नवगछिया के नया टोला का निवासी है.
साउथ इंडियन से ठगी: सीबीआई के अनुसार केरल के त्रिवेंद्रम निवासी आईवी सदानंदन से आरोपियों ने बड़ी ठगी की थी. आरोप है कि अमित कुमार सिंह उर्फ राकेश कुमार, सैयद मेराज और उनके अन्य साथियों ने खुद को RBI, CBI और ब्रिटिश पुलिस फोर्स का अधिकारी बताकर ई-मेल के जरिए करीब 43 करोड़ रुपये का लोन दिलाने का झांसा दिया था. झांसे में पीड़ित से 3 लाख 46 हजार रुपये की ठगी की थी.
2015 से फरार चल रहा था आरोपी: 23 जनवरी 2015 को दिल्ली में ठगी का मामला दर्ज किया गया था. केस दर्ज होने के बाद से ही वह फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था. मामले में ACMM RADC कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा बार-बार न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अमित कुमार सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया था. इसके बाद से सीबीआई उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगातार लगी हुई थी.
होटल में छापेमारी कर गिरफ्तारी: जानकारी के मुताबिक अमित कुमार सिंह पिछले दो दिनों से बांका जिले के रजौन बाजार स्थित एक होटल में ठहरा हुआ था. गुप्त सूचना मिलने के बाद दिल्ली से सीबीआई की टीम रजौन पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से होटल में छापेमारी की. अमित कुमार सिंह के साथ मौजूद उसके दो अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया. छापेमारी के दौरान रजौन थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, अपर थानाध्यक्ष रवि कुमार, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह रहे.
